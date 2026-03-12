Избранник Наталки Денисенко заговорил о свадьбе: планирует ли пара жениться
- Юрий Савранский заявил, что пока пара не планирует свадьбу, но они наслаждаются своими отношениями.
- Наталка Денисенко и Юрий Савранский не спешат с бракосочетанием.
Наталья Денисенко и Юрий Савранский больше не скрывают отношения. Они с радостью делятся деталями и рассказывают о чувствах друг к другу.
Актриса появилась на публике с избранником на премьерном показе фильма "Когда ты расстанешься?", где она сыграла одну из главных ролей. Юрий Савранский в интервью OBOZ.UA рассказал, есть ли у пары планы на свадьбу.
Бизнесмен и манекенщик признался, что пока говорить о свадьбе рано. Но подчеркнул, что они не проверяют свои отношения или чувства – им все друг о друге понятно.
Мы просто живем жизнь, строим отношения, наслаждаемся этапом, на котором находимся сейчас. А когда появятся конкретные планы, когда начнем готовиться к такому шагу, тогда обязательно расскажем об этом публично,
– отметил Юрий Савранский.
Также избранник актрисы добавил, что считает Наталью Денисенко яркой и харизматичной личностью. И подчеркнул, что был влюблен в нее "всегда".
Отметим, ранее о свадьбе говорила и сама Наталка Денисенко. В программе "Утро в большом городе" актриса рассказала, что сейчас хочет насладиться периодом встречания и не хочет спешить с женитьбой.
Что известно об отношениях пары?
- Сплетни о возможных отношениях между Натальей Денисенко и Юрием Савранским ходили в сети уже много месяцев назад. Их фотографировали вместе на публике, видели на различных мероприятиях и в кино.
- Впоследствии пара подтвердила роман. Юрий Савранский признался актрисе в любви после громкого интервью Денисенко Маше Ефросининой.
- Окончательную точку поставили на съемках спецвыпуска "Танцы со звездами". После выступления Наталки Денисенко Юрий Савранский вышел на сцену к актрисе и назвал ее своим любимым человеком.
- Однако Андрей Фединчик, бывший муж Наталки Денисенко, считает, что отношения пары начались раньше. Актер говорил, что экс-супруга ему изменяла. Сама Денисенко это опровергает.