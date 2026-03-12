Избранник Наталки Денисенко заговорил о свадьбе: планирует ли пара жениться

Наталья Денисенко и Юрий Савранский больше не скрывают отношения. Они с радостью делятся деталями и рассказывают о чувствах друг к другу.

Актриса появилась на публике с избранником на премьерном показе фильма "Когда ты расстанешься?", где она сыграла одну из главных ролей. Юрий Савранский в интервью OBOZ.UA рассказал, есть ли у пары планы на свадьбу.

К слову Это ревность, зависть, – Денисенко подтвердила, что больше не общается со Светлицкой

Бизнесмен и манекенщик признался, что пока говорить о свадьбе рано. Но подчеркнул, что они не проверяют свои отношения или чувства – им все друг о друге понятно.

Мы просто живем жизнь, строим отношения, наслаждаемся этапом, на котором находимся сейчас. А когда появятся конкретные планы, когда начнем готовиться к такому шагу, тогда обязательно расскажем об этом публично,

– отметил Юрий Савранский.

Также избранник актрисы добавил, что считает Наталью Денисенко яркой и харизматичной личностью. И подчеркнул, что был влюблен в нее "всегда".

Отметим, ранее о свадьбе говорила и сама Наталка Денисенко. В программе "Утро в большом городе" актриса рассказала, что сейчас хочет насладиться периодом встречания и не хочет спешить с женитьбой.

Что известно об отношениях пары?