Известно, что она лечила членов британской королевской семьи, в частности королеву Камиллу, когда та находилась в резиденции. Об этом сообщило издание The Sun.

В субботу вечером Анна Терри принимала у себя дома друзей своих детей – они оставались на ночь. На следующее утро женщину нашли мертвой. Полицию вызвали около 2:20 ночи в воскресенье после сообщения от медиков скорой помощи.

Ее 45-летнему мужу Марку Кейну предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время он находится под стражей и должен предстать перед судом. Причину смерти врача пока не установили.

Вскрытие уже проведено, а правоохранители продолжают расследование, чтобы выяснить обстоятельства трагедии. В полиции Норфолка заявили, что следствие находится на ранней стадии.

Отметим, что Терри нашли мертвой в доме, расположенном примерно в 1,6 километра от Сандрингемского поместья – частной резиденции короля Чарльза III, где королевская семья традиционно собирается на Рождество.

К слову, напомним, что ранее королевская семья оказалась в центре скандала из-за заявления короля Чарльза III о его покойной первой супруге, принцессе Диане.