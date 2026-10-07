Відомо, що вона лікувала членів британської королівської родини, зокрема королеву Каміллу, коли та перебувала в резиденції. Про це повідомило видання The Sun.

У суботу ввечері Ганна Террі приймала у себе вдома друзів своїх дітей – вони залишалися на ночівлю. Наступного ранку жінку знайшли мертвою. Поліцію викликали близько 2:20 ночі в неділю після повідомлення від медиків швидкої допомоги.

Її 45-річному чоловікові Марку Кейну висунули обвинувачення у вбивстві. Наразі він перебуває під вартою та має постати перед судом. Причину смерті лікарки поки не встановили.

Розтин уже провели, а правоохоронці продовжують розслідування, щоб з'ясувати обставини трагедії. У поліції Норфолка зазначили, що слідство перебуває на ранньому етапі.

Зауважимо, що Террі знайшли мертвою у будинку, розташованому приблизно за 1,6 кілометра від Сандрінгемського маєтку – приватної резиденції короля Чарльза III, де королівська родина традиційно збирається на Різдво.

До слова нагадаємо, що раніше королівська родина опинилася в центрі скандалу через заяву короля Чарльза III про його покійну першу дружину, принцесу Діану.