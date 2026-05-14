Состоялся второй полуфинал Евровидения-2026: видео выступлений всех конкурсантов

14 мая в столице Австрии отгремел второй полуфинал Евровидения-2026. На сцену в Вене вышли 15 полуфиналистов и 3 страны, которые автоматически проходят в финал песенного конкурса.

В частности, Франция, Великобритания и Австрия. В этот вечер под номером 12 на сцене также спела представительница Украины LELÉKA. Видео выступлений всех участников второго полуфинала Евровидения-2026 – смотрите далее в материале 24 Канала.

Dara – Bangaranga: смотрите выступление онлайн

Jiva – Just Go: смотрите выступление онлайн

Alexandra Căpitănescu – Choke Me: смотрите выступление онлайн

Люксембург: Ева Мария – Mother Nature: смотрите выступление онлайн

Даниэль Жижка – Crossroads: смотрите выступление онлайн

Monroe – Regarde: смотрите выступление онлайн

Simon – Paloma Rumba: смотрите выступление онлайн

Вероника Фусаро – Alice: смотрите выступление онлайн

Antigoni – JALLA: смотрите выступление онлайн

Cosmó – Tanzschein: смотрите выступление онлайн

Atvara – Ēnā: смотрите выступление онлайн

Серен Торпегор Лунд – Før Vi Går Hjem: смотрите выступление онлайн

Дельта Гудрем – Eclipse: смотрите выступление онлайн

LELÉKA – Ridnym: смотрите выступление онлайн

Alis – Nân: смотрите выступление онлайн

Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei: смотрите выступление онлайн

Ейдан – Bella: смотрите выступление онлайн

Отдать голос за своего фаворита можно через мобильное приложение Eurovision Song Contest, присылать смс-сообщение с порядковым номером любимца или проголосовать на сайте.

Что нужно знать о выступлении LELÉKA в Евровидении-2026?

Украинская певица вышла на сцену песенного конкурса вместе с бандуристом Ярославом Джусем. Артистка представила песню Ridnym, которая сочетает украинский и английский языки. Композиция рассказывает о связи с родными, собственными корнями и внутреннюю силу, что помогает оставаться близкими даже на расстоянии.

Для выступления команда выбрала наряды от украинского дизайнера Лилии Литковской – основательницы бренда LITKOVSKA. К созданию образов также присоединилась Маргарита Шекель.

Режиссером-постановщиком номера стал Илья Дуцик, а над хореографией работала постановщица Галина Пеха.

