Сын Лесика Турка показал, как выглядят могилы отца и Кузьмы Скрябина
Сын Лесика Турка – Олег Турко-младший – посетил могилу отца и место, где покоится давний друг его отца, Андрей Кузьменко "Скрябин".
Кадры из этих мест Олег опубликовал в своем инстаграме, а вместе с ними поделился впечатлениями от поездки.
Вас также может заинтересовать Зендея впервые прокомментировала "свадебные фото" с Голландом, что вирусились в сети
Олег рассказал, что посетил кладбище в Янове, где покоится Лесик Турко, а также семейный склеп Кузьмы и его мамы, Ольги.
Кроме того, он побывал в гостях у отца Андрея Кузьменко. Как отметил сын Лесика Турка, его отец и Кузьма были давними друзьями и музыкальными партнерами с детства, поддерживали друг друга в начале и в течение всей жизни, пока трагедия с ДТП не оборвала путь Кузьмы.
Эти ребята оставили весомый след в истории украинского шоу-бизнеса и мы должны помнить о них,
– подчеркнул Олег Турко-младший.
Он добавил, что во время поездки также побывал в Кривом Роге, на месте, где трагически оборвалась жизнь Скрябина.
Для справки! Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП во время возвращения с концерта в Кривом Роге. Его автомобиль столкнулся с молоковозом. Официальной причиной называют сложные погодные условия и скользкую дорогу. Кузьма похоронен на Брюховицком кладбище недалеко от Львова.
Что известно о смерти Лесика Турка?
- В 2024 году артист перенес серьезное хирургическое вмешательство на сердце, после чего длительное время восстанавливался.
- В декабре он появился на концерте Натальи Бучинской во Львове, однако во время выступления внезапно потерял сознание – произошла остановка сердца.
- Врачи сообщили о наличии токсичных веществ в организме музыканта. Учитывая это его жена Ирина предполагала, что это могло быть преднамеренное отравление и даже обращалась в полицию, однако производство не открыли из-за нехватки доказательств.
- Также известно, что певец имел стеноз аортального клапана, из-за чего ему требовалась срочная операция.
- Лесик Турко умер 22 ноября 2025 года в возрасте 58 лет.