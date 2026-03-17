Кадри з цих місць Олег опублікував у своєму інстаграмі, а разом із ними поділився враженнями від поїздки.
Олег розповів, що відвідав цвинтар у Янові, де спочиває Лесик Турко, а також родинний склеп Кузьми та його мами, Ольги.
Крім того, він побував у гостяг в батька Андрія Кузьменка. Як наголосив син Лесика Турка, його батько і Кузьма були давніми друзями та музичними партнерами з дитинства, підтримували одне одного на початках і протягом всього життя, допоки трагедія з ДТП не обірвала шлях Кузьми.
Ці хлопці залишили вагомий слід в історії українського шоубізнесу і ми мусимо пам'ятати про них,
– наголосив Олег Турко-молодший.
Він додав, що під час поїздки також побував у Кривому Розі, на місці, де трагічно обірвалося життя Скрябіна.
Для довідки! Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у ДТП під час повернення з концерту в Кривому Розі. Його автомобіль зіткнувся з молоковозом. Офіційною причиною називають складні погодні умови та слизьку дорогу. Кузьма похований на Брюховицькому кладовищі неподалік Львова.
Що відомо про смерть Лесика Турка?
- У 2024 році артист переніс серйозне хірургічне втручання на серці, після чого тривалий час відновлювався.
- У грудні він з'явився на концерті Наталії Бучинської у Львові, однак під час виступу раптово втратив свідомість – сталася зупинка серця.
- Лікарі повідомили про наявність токсичних речовин в організмі музиканта. З огляду на це його дружина Ірина припускала, що це могло бути навмисне отруєння і навіть зверталася до поліції, однак провадження не відкрили через брак доказів.
- Також відомо, що співак мав стеноз аортального клапана, через що йому була потрібна термінова операція.
- Лесик Турко помер 22 листопада 2025 року у віці 58 років.