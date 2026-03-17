Кадри з цих місць Олег опублікував у своєму інстаграмі, а разом із ними поділився враженнями від поїздки.

Олег розповів, що відвідав цвинтар у Янові, де спочиває Лесик Турко, а також родинний склеп Кузьми та його мами, Ольги.

Крім того, він побував у гостяг в батька Андрія Кузьменка. Як наголосив син Лесика Турка, його батько і Кузьма були давніми друзями та музичними партнерами з дитинства, підтримували одне одного на початках і протягом всього життя, допоки трагедія з ДТП не обірвала шлях Кузьми.

Ці хлопці залишили вагомий слід в історії українського шоубізнесу і ми мусимо пам'ятати про них,

– наголосив Олег Турко-молодший.

Він додав, що під час поїздки також побував у Кривому Розі, на місці, де трагічно обірвалося життя Скрябіна.

Для довідки! Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у ДТП під час повернення з концерту в Кривому Розі. Його автомобіль зіткнувся з молоковозом. Офіційною причиною називають складні погодні умови та слизьку дорогу. Кузьма похований на Брюховицькому кладовищі неподалік Львова.

