Кадры из этих мест Олег опубликовал в своем инстаграме, а вместе с ними поделился впечатлениями от поездки.

Олег рассказал, что посетил кладбище в Янове, где покоится Лесик Турко, а также семейный склеп Кузьмы и его мамы, Ольги.

Кроме того, он побывал в гостях у отца Андрея Кузьменко. Как отметил сын Лесика Турка, его отец и Кузьма были давними друзьями и музыкальными партнерами с детства, поддерживали друг друга в начале и в течение всей жизни, пока трагедия с ДТП не оборвала путь Кузьмы.

Эти ребята оставили весомый след в истории украинского шоу-бизнеса и мы должны помнить о них,

– подчеркнул Олег Турко-младший.

Он добавил, что во время поездки также побывал в Кривом Роге, на месте, где трагически оборвалась жизнь Скрябина.

Для справки! Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП во время возвращения с концерта в Кривом Роге. Его автомобиль столкнулся с молоковозом. Официальной причиной называют сложные погодные условия и скользкую дорогу. Кузьма похоронен на Брюховицком кладбище недалеко от Львова.

