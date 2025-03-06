На фоне слухов о разводе: жена Комарова появилась на публике без обручального кольца

Александра Кучеренко, жена телеведущего Дмитрия Комарова, появилась на публике без обручального кольца. Это произошло на фоне слухов о разводе пары.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу модели.

Интересно Чем сегодня занимается "Лисапетный батальон" после недавней смерти одной из участниц

Так, Александра Кучеренко распространила фото, где улыбающаяся позировала в телевизионной студии. На этом кадре можно заметить, что на правой руке у нее нет обручального кольца, хотя раньше ведущая его носила.



Жена Дмитрия Комарова появилась на публике без обручального кольца / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Дмитрия Комарова с Александрой Кучеренко