Возлюбленный Леси Никитюк впервые за долгое время опубликовал совместное фото с сыном

Жених Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, впервые за долгое время поделился новой фотографией со своим сыном Оскаром.

На снимке видно, как малыш подрос за последние несколько месяцев. Фотографию Дмитрий опубликовал на своей странице в инстаграме.

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На фото мужчина позирует в черном луке, держа сына на руках. При этом Оскара одели в светлые песочные штанишки и голубой свитер, дополнив образ лоферами.

Что интересно, на этот раз Бабчук частично показал лицо сына, хотя пара обычно старалась скрывать внешность ребенка от посторонних глаз.

Сын военного и телеведущей,

– лаконично подписал фото Дмитрий.

Для справки! В январе 2025 года Леся Никитюк объявила о помолвке с Дмитрием. При этом они еще не поженились. Пара отложила свадьбу из-за службы мужчины. Известно, что Никитюк и Бабчук хотят устроить грандиозный праздник.

Напомним, что в июне этого года Оскару исполнился один год. Ранее мы писали о том, как трогательно Леся Никитюк поздравила малыша с днем рождения.