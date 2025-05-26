В дом, где живет Женя Янович, попал вражеский дрон: актер поделился подробностями

В ночь на 25 мая Россия в очередной раз атаковала Украину, в частности Киев. Актер Женя Янович рассказал, что в дом, где он живет, попал вражеский дрон.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Сергей Стерненко.

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Я выбрал такую локацию для жизни, где бывает время от времени шумно. Так случилось, что сегодня в дом, где я живу, но на первые этажи снизу, упал дрон. Детонировал. Я слышал, как он, знаешь, когда жужжит, ускоряется и пикирует,

– рассказал Женя Янович.

Актер поделился, что обычно, когда Россия атакует "Шахедами", идет к лифту, который расположен в центре здания. В то же время на этот раз он спрятался уже после удара.

Немало дыма было на этажах. Очень много народа, очень это ужасно выглядит со стороны. Я не видел масштаб, потому что ночь,

– вспомнил актер.

Утром у Жени Яновича было много пропущенных звонков.

Женя Янович на ютуб-канале Сергея Стерненко: смотрите видео онлайн

Россия снова атаковала Украину

Заметим, что в ночь на 26 мая Россия снова атаковала Украину. Враг терроризировал Киев, Киевскую область, Хмельницкую, Харьковскую, Одесскую область. К сожалению, есть раненые и поражения гражданской инфраструктуры.

"Всю ночь работали наши силы защиты неба и спасатели. Российская армия применила против наших городов и общин наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. 355 ударных беспилотников, большинство из которых – "Шахеды". Также было 9 крылатых ракет", – сказал Владимир Зеленский.