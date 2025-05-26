Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Сергій Стерненка.

Не пропустіть Зірка серіалу "Кохання і полум'я" потрапила під обстріл в Києві й показала понівечену квартиру

Я вибрав таку локацію для життя, де буває час від часу гучно. Так сталося, що сьогодні в будинок, де я живу, але на перші поверхи знизу, впав дрон. Здетонував. Я чув, як він, знаєш, коли жужить, прискорюється і пікірує,

– розповів Женя Янович.

Актор поділився, що зазвичай, коли Росія атакує "Шахедами", йде до ліфта, який розташований в центрі будівлі. Водночас цього разу він заховався вже після удару.

Чимало диму було на поверхах. Дуже багато народу, дуже це жахливо виглядає зі сторони. Я не бачив масштаб, тому що ніч,

– пригадав актор.

Вранці у Жені Яновича була багато пропущених дзвінків.

Женя Янович на ютуб-каналі Сергія Стерненка: дивіться відео онлайн

Росія знову атакувала Україну

Зауважимо, що у ніч на 26 травня Росія знову атакувала Україну. Ворог тероризував Київ, Київську область, Хмельниччину, Харківщину, Одещину. На жаль, є поранені й ураження цивільної інфраструктури.

"Всю ніч працювали наші сили захисту неба та рятувальники. Російська армія застосувала проти наших міст і громад найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. 355 ударних безпілотників, більшість з яких – "Шахеди". Також було 9 крилатих ракет", – сказав Володимир Зеленський.