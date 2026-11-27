46-летняя знаменитость решила поздравить своих подписчиков с праздником и опубликовала редкие семейные снимки в своем инстаграме. На фотографиях можно увидеть 16-летнего Бенджамина и 13-летнюю Вивиан от предыдущего брака с Томом Брэди, а также 21-месячного малыша, которого она воспитывает вместе с нынешним избранником Хоакимом Валенте, который моложе Жизель на 7 лет.

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Звезда поделилась своими размышлениями о благодарности и умении замечать хорошее вокруг. Она сопроводила публикацию теплыми словами.

Количество добра, которое мы ощущаем в жизни, зависит от нашего умения его замечать. Благодарность заразительна, и чем больше мы ценим красоту вокруг себя, тем больше радости приносим в свою жизнь и в жизнь других– написала Жизель.



Жизель Бюндхен показала редкие семейные снимки / Фото из инстаграма gisele

На опубликованных снимках поклонники смогли разглядеть невероятно милую связь мамы со своими детьми, их совместный отдых и другие замечательные семейные моменты.

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Жизель Бюндхен показала своих детей / Фото из инстаграма gisele

Старший сын Бенджамин также проявляет немалую заботу о малыше. На одной из фотографий подросток держит брата на бедре, пока они вместе рассматривают яркие светодиодные огни. К семейной идиллии присоединился и супруг модели, инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте, который позировал вместе с любимой и сыном на фоне живописного пляжа во время их отпуска.

Дети Жизель Бюндхен / Фото из инстаграма gisele

Жизель Бюндхен с возлюбленным и их ребенком / Фото из инстаграма gisele

Бюндхен и Валенте были просто друзьями на протяжении многих лет, прежде чем их отношения переросли в романтические примерно в июне 2023 года. Влюбленные держали свой роман в строгом секрете вплоть до февраля 2024 года, когда инсайдеры подтвердили их глубокие чувства.

Жизель Бюндхен с младшим ребенком / Фото из инстаграма gisele

В феврале 2025 года пара стала родителями общего сына, имя которого они до сих пор держат в секрете от общественности. А уже в ноябре того же года влюбленные тайно поженились во время камерной церемонии, которую устроили в собственном доме. До этого бразильская красавица была замужем за футболистом Томом Брэди в течение 13 лет, но в октябре 2022 года они подали на развод.

Тем временем своими впечатлениями от родительства поделились украинские звезды. Супруги Тишкевич-Томусяк впервые рассказали о кризисе в отношениях после рождения первенца.