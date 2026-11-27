46-річна знаменитість вирішила привітати своїх підписників зі святом та опублікувала рідкісні сімейні кадри у своєму інстаграмі. На фотографіях можна побачити 16-річного Бенджаміна та 13-річну Вівіан від колишнього шлюбу з Томом Бреді, а також 21-місячного малюка, якого вона виховує разом із нинішнім обранцем Хоакімом Валенте, який молодший за Жизель на 7 років.

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Зірка поділилася своїми роздумами про вдячність та вміння помічати хороше навколо. Вона супроводила публікацію теплими словами.

Кількість добра, яке ми відчуваємо в житті, залежить від нашого вміння його помічати. Вдячність заразна, і що більше ми цінуємо красу навколо себе, то більше радості приносимо у власне життя та в життя інших– написала Жизель.



Жизель Бюндхен показала рідкісні сімейні кадри / Фото з інстаграму gisele

На опублікованих знімках шанувальники змогли розгледіти неймовірно милий зв'язок мами зі своїми дітьми, їхній спільний відпочинок та інші чудові сімейні моменти.

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Жизель Бюндхен показала своїх дітей / Фото з інстаграму gisele

Старший син Бенджамін також проявляє неабияку турботу про малюка. На одній зі світлин підліток тримає брата на стегні, поки вони разом розглядають яскраві світлодіодні вогні. До сімейної ідилії приєднався і чоловік моделі, інструктор з джиу-джитсу Хоакім Валенте, який позував разом із коханою та сином на тлі мальовничого пляжу під час їхньої відпустки.

Діти Жизель Бюндхен / Фото з інстаграму gisele

Жизель Бюндхен з коханим та їхньою дитиною / Фото з інстаграму gisele

Бюндхен та Валенте були просто друзями протягом багатьох років, перш ніж їхні стосунки переросли в романтичні приблизно в червні 2023 року. Закохані тримали свій роман у суворій таємниці аж до лютого 2024 року, коли інсайдери підтвердили їхні глибокі почуття.

Жизель Бюндхен з найменшою дитиною / Фото з інстаграму gisele

У лютому 2025 року пара стала батьками спільного сина, ім'я якого вони досі тримають у секреті від громадськості. А вже в листопаді того ж року закохані таємно одружилися під час камерної церемонії, яку влаштували у власному будинку. До цього бразильська красуня була одружена з футболістом Томом Бреді протягом 13 років, але в жовтні 2022 року вони подали на розлучення.

Тим часом своїми враженнями від батьківства поділилися українські зірки. Подружжя Тишкевич-Томусяк вперше розповіло про кризу в стосунках після народження первістка.