Важный шаг, – Ziferblat публично обратился к Тине Кароль и другим участникам Нацотбора-2025

8 февраля в Украине отгремел финал Национального отбора на Евровидение-2025. Победителями музыкального конкурса стала группа Ziferblat.

После Нацотбора-2025 музыканты сделали важное заявление. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ziferblat.

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Так, победители Национального отбора на Евровидение-2025 распространили "пост благодарности".

В кадре нас трое, но за кулисами нас сотни тысяч. Мы с вами сделали важный шаг для музыки Украины, в самый нужный для этого момент. Судьба доверила мир последним из нас,

– отметили Ziferblat.

Они поблагодарили общественного вещателя и креативного продюсера Нацотбора Германа Неонова.

Тина (Тина Кароль – 24 Канал), это было... ты касаешься самой схемы песни. Настолько все серьезно. Так что большие объятия,

– добавили музыканты.

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Также Даниил, Валентин и Федор обратились к Джамале, Сергею Танчинцу и Екатерине Павленко.

Спасибо нашим украинским музыкантам / музыканткам, которые сидели в жюри. Они берут большую ответственность на себя, но этот жест будет с нами на всю жизнь, мы не забудем насколько ценна была именно их роль в желании бескорыстно помочь другим молодым музыкантам получить свой шанс. Еще в прошлом году, а теперь и сейчас,

– написали Ziferblat.

Кроме того, отдельное уважение победители Нацотбора-2025 выразили своей большой команде: бэк-вокалу, звукорежиссеру, режиссеру клипа и номера, "флористу"-постановщику декорации и другим.

Напомним, песенный конкурс Евровидение 2025 состоится в мае в Базеле, Швейцария. Украина и еще 37 стран будут соревноваться за победу в конкурсе. Букмекеры уже ставят свои ставки на победителя песенного конкурса. После яркого Нацотбора на Евровидение 2025 Ziferblat с песней Bird of pray прогнозируют 7 место.