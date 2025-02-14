Не для рядовых фанов, – продюсер Боднарчук оценил шансы Ziferblat на Евровидении-2025

Украинский продюсер Олег Боднарчук поделился мыслями относительно победителей нынешнего Нацотбора. Он оценил их шансы и высказался о первых ставках букмекеров.

Олег Боднарчук высказался о шансах Ziferblat в интервью Life. Фактам ICTV, пишет 24 Канал. Он подчеркнул, что к прогнозам нужно относиться серьезно и по философски.

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По мнению продюсера, аудитория Евровидения любит или развлекательную песню, или сентименты. В этом году Украина представит что-то совсем другое. Однако не обязательно идти за победой, ведь можно использовать площадку конкурса для своего манифеста.

В этом году от Украины будет тоже манифест, что должно поставить под сомнение шаблонность Евровидения и привлечь внимание к более сложной интеллектуальной музыке. Я горжусь этим,

– подчеркнул продюсер.

Олег Боднарчук добавил, что изменить песню в угоду кому-то невозможно. Однако стоит поработать над номером.

"Над постановкой можно еще колдовать и сделать ее более погруженной в творческую вселенную Ziferblat, отказаться от стандартных решений в декорациях и костюмах, а найти что-то уникальное", – заметил мужчина.

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Напомним, за несколько месяцев до финала Евровидения-2025 букмекеры прогнозируют Украине примерно 15 место. И важно отметить, что не все страны выбрали своего представителя.

Какие шансы у группы Ziferblat

По мнению Олега Боднарчука, на результат голосования на Евровидении будет влиять много факторов. Важна активность Ziferblat и настроения украинцев за рубежом. Продюсер добавил, что жюри могут высоко оценить сложную и особую музыку.

В этом году наш номер больше для жюри, чем для рядовых фанов Евровидения. Мы запомнимся, хоть и не удовлетворим ожидания большинства аудитории конкурса. Мы не банальные и не примитивные, думаю, не для всех это является ценностью, но лично для меня есть,

– считает эксперт.

Олег Боднарчук отмечает, что не следует забывать и о политике. В 2025 году европейцы могут более равнодушно относиться к украинцам.

"Но я за то, чтобы мы меньше рассчитывали на снисходительное отношение к себе, чтобы наши выступления были сильные, разносторонние и интеллектуальные. Нам как стране нужна поддержка – и моральная, и материальная – но не льготное восприятие нашего творчества. В этом плане мы готовы конкурировать со странами Европы на общих основаниях", – подытожил продюсер.