Было очень больно, – бывший стилист Ziferblat шокировал признанием о конфликте с лейблом группы
- Украинская группа Ziferblat оказалась в центре скандала из-за обвинений от бывшего стилиста Олега-Родона Шурыгина-Грекалова о неэтичном отношении со стороны их лейбла и нарушении профессиональных договоренностей.
- Шурыгин-Грекалов заявил, что работал по заниженным ставкам и использовал собственный гардероб для создания образов группы, и выразил свое разочарование отсутствием поддержки со стороны группы после его увольнения.
- Стилист отметил необходимость изменить стандарты в индустрии для защиты прав творческих работников.
Украинская группа Ziferblat, которая одержала победу на Нацотборе-2025 и уже отправилась в Швейцарию, чтобы представлять Украину на международной сцене, оказалась в центре скандала из-за обвинений от бывшего стилиста.
Олег-Родион Шурыгин-Грекалов, который создавал образы группы пять лет, заявил о неэтичном отношении со стороны их лейбла и нарушении профессиональных договоренностей. Он опубликовал видео, где подробно рассказал о конфликте с лейблом geisha ninja samurai. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт стилиста.
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Так, по словам Олега-Родиона, который сотрудничал с Ziferblat с 2020 года, после победы на нынешнем Национальном отборе его внезапно отстранили от дальнейшей работы без надлежащего объяснения и благодарности.
Здесь важно заметить, что во время Нацотбора-2024 Шурыгин-Грекалов некоторое время не работал с музыкантами.
Мне обещали, что если мы сделаем так, что группа победит на Национальном отборе-2025, то мы дальше сотрудничаем и едем в Базель представлять Украину,
– рассказал стилист.
Он утверждает, что работал по заниженным ставкам и даже использовал собственный гардероб для создания образов участников Ziferblat из-за ограниченного бюджета. К тому же, по его словам, все это выполнялось в короткие сроки.
Как рассказал Олег-Родион, менеджмент лейбла geisha ninja samurai изначально негативно относился к нему.
Алина, менеджер, хотела, чтобы я не присоединялся к команде, но пыталась делать вид, что она очень позитивна со мной. То, что мы в этом году сотрудничали, я должен быть обязан группе и бывшему арт-директору Татьяне, которую тоже очень больно и скандально уволили в декабре, перед нашей работой над Национальным отбором,
– объяснил Шурыгин-Грекалов.
Известно, что после победы Ziferblat на Нацотборе-2025 также уволили режиссера Илю Дуцика и художника-постановщика. Олег-Родион поделился, что это была очень конфликтная ситуация.
Он добавил, что один из владельцев лейбла – Александр – его недолюбливал и считал непрофессиональным, потому что тот не работал стилистом на телевидении, что повлияло на прекращение их сотрудничества. Стилист заметил, когда его уволили, группа его никак не защитила, хотя он с ними работал не один год, что на нем негативно отразилось.
Мне было очень больно, я не понимал, почему так сложилось, за что я заслужил эту боль,
– сказал Шурыгин-Грекалов.
Несмотря на конфликт, бывший член команды Ziferblat подчеркнул высокое качество музыки группы: "Независимо от того, что у нас сложилась конфликтная ситуация, я верю и считаю, что эта музыка достойна победы, и что это действительно очень качественная современная украинская музыка".
Стилист объяснил, что целью его публичного заявления является не повреждение репутации группы, а стремление изменить стандарты в индустрии, чтобы обеспечить защиту прав творческих работников.
Мне бы хотелось, чтобы моя индустрия, в которой я работаю, эволюционировала, изменилась к лучшему. И чтобы человек, который работает в этой индустрии, чувствовал себя защищенным,
– отметил Олег-Родион.
Сейчас представители лейбла geisha ninja samurai официально не прокомментировали ситуацию.
Напомним, на днях Ziferblat показал костюмы для Евровидения-2025. Над образами для музыкантов работал дизайнер Иван Фролов. Правда, не всем понравились наряды музыкантов.
Уже 13 мая группа представит Украину на международной арене в Базеле.