Подписали договор: группа Ziferblat официально представит Украину на Евровидении-2025
Коллектив Ziferblat подписал соглашение с Суспильним вещателем. Это означает, что группа официально поедет на Евровидение-2025 в Базель.
Победители Национального отбора – группа Ziferblat – подписали договор об участии в Евровидении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Музыканты официально представят Украину на масштабном песенном конкурсе.
В сети появились фото участников группы с главой делегации Украины на Евровидении – Оксаной Скибинской. Даниил и Валентин Лещинские и Федор Ходаков сначала позировали за столом, где подписывали договор, а затем сделали совместные снимки с украинским флагом.
Ziferblat подписали соглашение с Общественным / Фото из инстаграма группы Ziferblat
Что известно о Евровидении-2025
- 69 песенный конкурс состоится в Швейцарии, городе Базель.
- 8 февраля было решено, кто едет на Евровидение от Украины – победителями Нацотбора стали Ziferblat с песней Bird of Pray.
- На Евровидении уже состоялась первая жеребьевка. Известно, что украинский коллектив будет выступать в первой части первого полуфинала конкурса. Он состоится 13 мая. Второй полуфинал запланирован на 15 мая, а грандиозный финал пройдет 17 мая.
- За несколько месяцев до финала Евровидения-2025 букмекеры уже делают первые прогнозы относительно вероятного победителя и лучших участников. Украине пока прогнозируют примерно 15 место. Но важно отметить, что не все страны выбрали своего представителя, а потому рейтинг постоянно будет меняться.