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Show24 Украинские звезды Подписали договор: группа Ziferblat официально представит Украину на Евровидении-2025
15 февраля, 14:41
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Подписали договор: группа Ziferblat официально представит Украину на Евровидении-2025

Мария Касий

Коллектив Ziferblat подписал соглашение с Суспильним вещателем. Это означает, что группа официально поедет на Евровидение-2025 в Базель.

Победители Национального отбора – группа Ziferblat – подписали договор об участии в Евровидении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Интересно Не для рядовых фанов, – продюсер Боднарчук оценил шансы Ziferblat на Евровидении-2025

Музыканты официально представят Украину на масштабном песенном конкурсе.

В сети появились фото участников группы с главой делегации Украины на Евровидении – Оксаной Скибинской. Даниил и Валентин Лещинские и Федор Ходаков сначала позировали за столом, где подписывали договор, а затем сделали совместные снимки с украинским флагом.

Ziferblat подписали соглашение с Общественным / Фото из инстаграма группы Ziferblat

Что известно о Евровидении-2025

  • 69 песенный конкурс состоится в Швейцарии, городе Базель.
  • 8 февраля было решено, кто едет на Евровидение от Украины – победителями Нацотбора стали Ziferblat с песней Bird of Pray.
  • На Евровидении уже состоялась первая жеребьевка. Известно, что украинский коллектив будет выступать в первой части первого полуфинала конкурса. Он состоится 13 мая. Второй полуфинал запланирован на 15 мая, а грандиозный финал пройдет 17 мая.
  • За несколько месяцев до финала Евровидения-2025 букмекеры уже делают первые прогнозы относительно вероятного победителя и лучших участников. Украине пока прогнозируют примерно 15 место. Но важно отметить, что не все страны выбрали своего представителя, а потому рейтинг постоянно будет меняться.