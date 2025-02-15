Подписали договор: группа Ziferblat официально представит Украину на Евровидении-2025

Коллектив Ziferblat подписал соглашение с Суспильним вещателем. Это означает, что группа официально поедет на Евровидение-2025 в Базель.

Победители Национального отбора – группа Ziferblat – подписали договор об участии в Евровидении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Интересно Не для рядовых фанов, – продюсер Боднарчук оценил шансы Ziferblat на Евровидении-2025

Музыканты официально представят Украину на масштабном песенном конкурсе.

В сети появились фото участников группы с главой делегации Украины на Евровидении – Оксаной Скибинской. Даниил и Валентин Лещинские и Федор Ходаков сначала позировали за столом, где подписывали договор, а затем сделали совместные снимки с украинским флагом.

Ziferblat подписали соглашение с Общественным / Фото из инстаграма группы Ziferblat

Что известно о Евровидении-2025