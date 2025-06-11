Звезда "Холостяка-12" рассекретила пол будущего ребенка
- Марина Голд и ее муж ожидают рождения девочки, о чем они узнали во время гендер-пати, разрезав торт с розовой начинкой.
Участница "Холостяка-12" Марина Голд и ее муж ожидают рождения ребенка. На днях пара устроила гендер-пати, где узнала пол будущего малыша.
Марина Голд опубликовала трогательное видео, где показала, как пара узнала о поле их ребенка. Об этом пишет Show24 со ссылкой на ее инстаграм.
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Блогерша вместе с мужем устроила пикник. Главным атрибутом был белый тортик, в котором и содержался секрет – кто же родится у пары.
Во-первых, я очень волнуюсь. Я думаю, что у нас девочка, хотя я уже думала, что у нас мальчик,
– поделилась в видео Марина.
Когда супруги были готовы, они с помощью бокалов разрезали торт. Начинка торта имела розовый цвет: это означает, что у Марины и ее любимого родится девочка. Пара не сдерживала счастливых эмоций.
Марина Голд рассекретила пол будущего ребенка: видео
Что известно о личной жизни Марины Голд
- После участия в шоу "Холостяк-12" и начала полномасштабной войны Марина Голд переехала в США.
- В конце февраля этого года она сообщила, что обручилась с избранником после 5 месяцев отношений. В апреле пара поженилась. Свадебная церемония состоялась в Малибу на закате солнца. Уже в следующем месяце Марина сообщила, что беременна первенцем.