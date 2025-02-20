Звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин мобилизовался в ряды ВСУ

Юморист Игорь Ласточкин сообщил, что пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Он показал фото оружия и своего военного билета.

Актер студии "Квартал 95", тренер и участник "Лиги смеха" Игорь Ласточкин во время полномасштабной войны активно помогал армии, а теперь решил и сам присоединиться к ВСУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм-страницу.

К слову У меня нет ни секунды покоя, – Ада Роговцева о войне и внуке, который служит в армии

Игорь Ласточкин опубликовал в сети фото, на котором показал оружие и свой военный билет.

Сложные времена рождают сильных людей!

– написал комик.

К своему сообщению Ласточкин добавил хэштег "один из 4%", иронизируя над заявлением президента США Трампа о том, что поддержка Владимира Зеленского якобы уменьшилась до 4%.



Игорь Ласточкин мобилизовался / Фото из инстаграма Игоря Ласточкина

Украинская военнослужащая Ангелина Безотосная написала, что имеет честь быть с Ласточкиным в одной бригаде. Известно, что она служит в 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр". Очевидно, там сейчас проходит службу и Игорь Ласточкин.

Звезды, юмористы, друзья и коллеги благодарят Игоря в комментариях и поддерживают его.

Артем Дамницкий: "А для диванных экспертов опять все не так. Береги себя";

Виктор Перунский: "Мое уважение";

Олег Свищ: "Береги себя, Ластик";

Катя Никитина: "Береги себя. Ты мощь";

Что известно об Игоре Ласточкине