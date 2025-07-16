В 2023 году певец MELOVIN впервые рассказал, что страдает от сахарного диабета. У него диагностировали MODY-диабет, болезнь передалась ему генетически.

Диагноз положительно повлиял на его жизнь: он прекратил употреблять алкоголь, наладил режим питания и сбросил 15 килограммов.