Об украинских и мировых звездах, которые никогда не разводились, 24 Канал расскажет в сегодняшнем материале. Среди них есть популярные американские актрисы Сара Джессика Паркер и Блейк Лайвли.

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Тимур Мирошниченко

Тимура и Инну Мирошниченко считают одной из самых крепких пар украинского шоубизнеса. Они поженились в январе 2018 года и воспитывают четверых детей: дочерей Мию и Ангелину, сыновей Марка и Марселя.

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми / Фото из инстаграма адвоката

Блейк Лайвли

Американская актриса и модель Блейк Лайвли с 2012 года состоит в браке с Райаном Рейнольдсом, а познакомились они в 2010 году во время съемок фильма "Зеленый фонарь". У супругов родилось четверо детей.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото из инстаграма актрисы

Григорий Решетник

Ведущий романтического шоу "Холостяк" Григорий Решетник познакомился со своей женой Кристиной в 2008 году на телевидении, а через некоторое время они начали встречаться. Пара отпраздновала свадьбу в 2010 году в Ивано-Франковске. В этом браке родилось трое сыновей: Иван, Дмитрий и Александр.

Григорий и Кристина Решетники с сыновьями / Фото из инстаграма ведущего

Сара Джессика Паркер

У американской актрисы Сары Джессики Паркер было два громких романа: с Робертом Дауни-младшим и Джоном Фицджеральдом Кеннеди-младшим. Однако официально узаконила отношения она с Мэттью Бродериком в 1997 году. Супруги воспитывают сына Джеймса и дочерей-близняшек, Марион и Табиту, которые родились через суррогатную мать.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / Фото из инстаграма актера

Руслана Лыжичко

Победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко и продюсер Александр Ксенофонтов уже почти 30 лет в браке. Они поженились 28 декабря 1995 года. У супругов нет детей, однако в недавнем интервью певица говорила, что шанс стать матерью у нее еще есть, однако не раскрыла, идет ли речь о суррогатном материнстве. Отметим, что артистка не один раз пробовала забеременеть, в частности с помощью ЭКО, но неудачно.

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов / Фото из фейсбука певицы