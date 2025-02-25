Про українських та світових зірок, які ніколи не розлучалися, 24 Канал розповість у сьогоднішньому матеріалі. Серед них є популярні американські акторки Сара Джессіка Паркер та Блейк Лайвлі.

Дивіться також Не лише Курт Кобейн і Емі Вайнхаус: 5 світових зірок, яких знайшли мертвими у своїх будинках

Тімур Мірошниченко

Тімура та Інну Мірошниченків вважають однією з найміцніших пар українського шоубізнесу. Вони одружилися у січні 2018 року та виховують чотирьох дітей: доньок Мію та Ангеліну, синів Марка та Марселя.

Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми / Фото з інстаграму адвокатки

Блейк Лайвлі

Американська акторка та модель Блейк Лайвлі з 2012 року перебуває у шлюбі з Раяном Рейнольдсом, а познайомилися вони у 2010 році під час зйомок фільму "Зелений ліхтар". У подружжя народилося четверо дітей.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото з інстаграму акторки

Григорій Решетник

Ведучий романтичного шоу "Холостяк" Григорій Решетник познайомився зі своєю дружиною Христиною у 2008 році на телебаченні, а через деякий час вони почали зустрічалися. Пара відсвяткувала весілля у 2010 році в Івано-Франківську. У цьому шлюбі народилося троє синів: Іван, Дмитро та Олександр.

Григорій та Христина Решетники з синами / Фото з інстаграму ведучого

Сара Джесіка Паркер

В американської акторки Сари Джесіки Паркер було два гучних романи: з Робертом Дауні-молодшим та Джоном Фіцджеральдом Кеннеді-молодшим. Однак офіційно узаконила стосунки вона з Меттью Бродеріком у 1997 році. Подружжя виховує сина Джеймса та доньок-близнючок, Маріон і Табіту, які народилися через сурогатну матір.

Сара Джесіка Паркер та Меттью Бродерік / Фото з інстаграму актора

Руслана Лижичко

Переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко та продюсер Олександр Ксенофонтов вже майже 30 років у шлюбі. Вони одружилися 28 грудня 1995 року. Подружжя немає дітей, однак в нещодавньому інтерв'ю співачка говорила, що шанс стати матір'ю у неї ще є, однак не розкрила, чи йдеться про сурогатне материнство. Зазначимо, що артистка не один раз пробувала завагітніти, зокрема за допомогою ЕКЗ, але невдало.

Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов / Фото з фейсбуку співачки