Відомий вчитель Руслан Ігорович таємно одружився: як виглядає його дружина
- Руслан Циганков, відомий вчитель фізики та інформатики з тіктоку, одружився з коханою Катериною.
- Пара вирішила не святкувати пишне весілля, а просто розписатися.
Вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков, який здобув популярність у тіктоці, одружився. Чоловік вважає, що святкувати пишне весілля "не на часі", тож закохані просто розписалися.
Подробицями Циганков поділився у проєкті "Ранок у великому місті", пише 24 Канал. Разом із дружиною він відвідав презентацію різдвяного мюзиклу "Жив пес Сірко", режисером якого став стендап-комік Василь Байдак.
Руслан Циганков та його обраниця Катерина одружилися зовсім нещодавно. Вчитель розповів, що вони почали зустрічатися цього року, а познайомилися завдяки роботі – йдеться про рекламну сферу.
Вирішив, що хочу бути поряд з цієї людиною. Тихо, спокійно зробив пропозицію,
– поділився він.
Циганков також зізнався, що в школі поки не знають, що він одружився.
Руслан Циганков у "Ранку у великому місті": дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Руслана Циганкова?
Нагадаємо, що в жовтні Руслан Циганков розсекретив свою кохану. Це рекламна агентка Катерина Галака. Вчитель показав відео з дівчиною і присвятив їй зворушливі слова: "Великим чоловік може стати тільки поруч із великою жінкою. І мені пощастило. Поруч зі мною саме та людина. Я навіть іноді не помічаю, як сильно ти про мене дбаєш та як підтримуєш мене. Допомагаєш в усьому та надихаєш. Ти показала мені справжнє безумовне кохання. І я тепер знаю як це"
В інтерв'ю Раміні Есхакзай Циганков розповів, що познайомився з Катериною під час зйомок. Пізніше вони почали спілкуватися і пробувати будувати стосунки: "Не з першого разу все виходило. Зараз уже почала приходити мудрість. Я почав розуміти певні ситуації, які відбуваються. Скажу, що мені пощастило".