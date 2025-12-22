Відомий вчитель Руслан Ігорович таємно одружився: як виглядає його дружина

Вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков, який здобув популярність у тіктоці, одружився. Чоловік вважає, що святкувати пишне весілля "не на часі", тож закохані просто розписалися.

Подробицями Циганков поділився у проєкті "Ранок у великому місті", пише 24 Канал. Разом із дружиною він відвідав презентацію різдвяного мюзиклу "Жив пес Сірко", режисером якого став стендап-комік Василь Байдак.

Руслан Циганков та його обраниця Катерина одружилися зовсім нещодавно. Вчитель розповів, що вони почали зустрічатися цього року, а познайомилися завдяки роботі – йдеться про рекламну сферу.

Вирішив, що хочу бути поряд з цієї людиною. Тихо, спокійно зробив пропозицію,

– поділився він.

Циганков також зізнався, що в школі поки не знають, що він одружився.

Руслан Циганков у "Ранку у великому місті": дивіться відео онлайн

Руслан Циганков з дружиною / Фото з інстаграму Катерини

Що відомо про особисте життя Руслана Циганкова?