Укр Рус
Show24 Українські зірки Руслана Данілкіна, яка втратила ногу на війні, вразила чуттєвим виступом на "Танцях з зірками"
28 грудня, 21:28
2
Оновлено - 21:33, 28 грудня

Руслана Данілкіна, яка втратила ногу на війні, вразила чуттєвим виступом на "Танцях з зірками"

Софія Хомишин
Основні тези
  • Ветеранка Руслана Данілкіна та танцівник Павло Сімакін представили румбу на шоу "Танці з зірками" та отримали максимальні 40 балів від журі.
  • Руслана Данілкіна, яка втратила ногу під час служби на фронті, працює в центрі Superhumans та активно веде сторінку в соцмережах.

28 грудня в ефірі вийшов передноворічний спеціальний випуск шоу Танці з зірками, де виступило 12 зіркових пар. Серед них – ветеранка російсько-української війни Руслана Данілкіна разом із танцівником Павлом Сімакіним.

Вони представили пристрасну румбу, яка зачарувала як суддів, так і глядачів. Як пройшов виступ Русі та Павла – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

До теми "Танці з зірками" повернулися вперше за 4 роки: яка співачка відкрила спецефір

Данілкіна та Сімакін на паркеті "Танців з зірками" створили справжнє чуттєве шоу. Напередодні виступу Руслана зізнавалася, що дуже хвилюється, але коли залунали перші акорди Earned It The Weeknd у виконанні співака Laud та оркестру, цього зовсім не було помітно. 

Руслана Данілкіна та Павло Сімакін / Фото з інстаграму ветеранки

Як зазначила суддя Катерина Кухар, під час цього виконання сексуальні флюїди заполонили танцювальний майданчик, а Наталія Могилевська зазначила, що вважає пару претендентами на перемогу. 

Від журі Руслана Данілкіна та Павло Сімакін отримали максимальні 40 балів.

Бали від журі "Танців з зірками" для Руслани Данілкіної та Павла Сімакіна / Скриншот з ефіру

Що відомо про Руслану Данілкіної?

  • Дівчині було лише 18, коли вона пішла на фронт. Руся працювала зв'язківицею на Херсонському напрямку.
  • 10 лютого 2023 року вона отримала важке поранення, унаслідок якого втратила ногу.
  • З вересня 2023-го Руслана працює в центрі Superhumans, де підтримує пацієнтів, допомагаючи їм адаптуватися до нового життя.
  • Окрім цього, вона активно веде сторінку в соцмережах і знімається для брендів. Зокрема, Данілкіна стала обличчям колекції українського бренду Gasanova.