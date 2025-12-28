Руслана Данілкіна, яка втратила ногу на війні, вразила чуттєвим виступом на "Танцях з зірками"
- Ветеранка Руслана Данілкіна та танцівник Павло Сімакін представили румбу на шоу "Танці з зірками" та отримали максимальні 40 балів від журі.
- Руслана Данілкіна, яка втратила ногу під час служби на фронті, працює в центрі Superhumans та активно веде сторінку в соцмережах.
28 грудня в ефірі вийшов передноворічний спеціальний випуск шоу Танці з зірками, де виступило 12 зіркових пар. Серед них – ветеранка російсько-української війни Руслана Данілкіна разом із танцівником Павлом Сімакіним.
Вони представили пристрасну румбу, яка зачарувала як суддів, так і глядачів. Як пройшов виступ Русі та Павла – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.
Данілкіна та Сімакін на паркеті "Танців з зірками" створили справжнє чуттєве шоу. Напередодні виступу Руслана зізнавалася, що дуже хвилюється, але коли залунали перші акорди Earned It The Weeknd у виконанні співака Laud та оркестру, цього зовсім не було помітно.
Як зазначила суддя Катерина Кухар, під час цього виконання сексуальні флюїди заполонили танцювальний майданчик, а Наталія Могилевська зазначила, що вважає пару претендентами на перемогу.
Від журі Руслана Данілкіна та Павло Сімакін отримали максимальні 40 балів.
Що відомо про Руслану Данілкіної?
- Дівчині було лише 18, коли вона пішла на фронт. Руся працювала зв'язківицею на Херсонському напрямку.
- 10 лютого 2023 року вона отримала важке поранення, унаслідок якого втратила ногу.
- З вересня 2023-го Руслана працює в центрі Superhumans, де підтримує пацієнтів, допомагаючи їм адаптуватися до нового життя.
- Окрім цього, вона активно веде сторінку в соцмережах і знімається для брендів. Зокрема, Данілкіна стала обличчям колекції українського бренду Gasanova.