Руслана стане членкинею журі німецького Нацвідбору на Євробачення-2026

28 лютого в Німеччині стартує перший етап Національного відбору на Євробачення-2026. До складу журі цього року долучилася і українська співачка Руслана, переможниця Євробачення-2004.

Артистка оцінюватиме виступи дев'яти фіналістів, які змагаються за право представити країну на міжнародній сцені. Інформацію про це оприлюднили на офіційних ресурсах німецького відбору Eurovision Song Contest.

Вас також може зацікавити Дно я пережив, – Харчишин уперше розповів про нові стосунки після розриву з Яніною Соколовою

Німецький Нацвідбір складається з двох етапів. Спершу 20 експертів з 20 країн-учасниць Євробачення визначать трійку найсильніших учасників. А вже на другому етапі остаточне рішення ухвалять глядачі: саме вони оберуть артиста, який у травні виступить у Відні.

Я надзвичайно рада приєднатися до німецької родини Євробачення. Я шукаю вогонь в очах, щирість та енергію, здатні підкорити всю Європу. У Німеччини величезний потенціал, і я тут, щоб допомогти їм знайти свій наступний діамант,

– сказала Руслана, як передає видання Euromix.

20 експертів з 20 країн-учасниць Євробачення, які увійшли до журі німецького Нацвідбору-2026 / Фото з сайту Eurovision Song Contest

Раніше переможниця Євробачення-2016 Джамала увійшла до складу журі Національного відбору в Молдові. Перемогу там здобув співак Satoshi, який представить країну з піснею Viva, Moldova!. Про це Джа писала в своєму інстаграмі. До речі, Satoshi виступив у фіналі Нацвідбору-2026 в Україні, як запрошений гість.

Що відомо про Євробачення-2026?