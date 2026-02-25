Артистка будет оценивать выступления девяти финалистов, которые борются за право представить страну на международной сцене. Информацию об этом обнародовали на официальных ресурсах немецкого отбора Eurovision Song Contest.

Немецкий Нацотбор состоит из двух этапов. Сначала 20 экспертов из 20 стран-участниц Евровидения определят тройку сильнейших участников. А уже на втором этапе окончательное решение примут зрители: именно они выберут артиста, который в мае выступит в Вене.

Я очень рада присоединиться к немецкой семье Евровидения. Я ищу огонь в глазах, искренность и энергию, способны покорить всю Европу. У Германии огромный потенциал, и я здесь, чтобы помочь им найти свой следующий бриллиант,

– сказала Руслана, как передает издание Euromix.

20 экспертов из 20 стран-участниц Евровидения, которые вошли в жюри немецкого Нацотбора-2026 / Фото с сайта Eurovision Song Contest

Ранее победительница Евровидения-2016 Джамала вошла в состав жюри Национального отбора в Молдове. Победу там одержал певец Satoshi, который представит страну с песней Viva, Moldova! Об этом Джа писала в своем инстаграме. Кстати, Satoshi выступил в финале Нацотбора-2026 в Украине, как приглашенный гость.

