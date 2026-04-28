Після скандалу через участь у балеті "Лебедине озеро": як склалася доля артистів Нацопери
- Артисти Національної опери України Сергій Кривоконь та Наталія Мацак припинили співпрацю з театром через скандал з участю у балеті "Лебедине озеро".
- Контракти з артистами були розірвані 27 квітня, після їхньої відпустки, і наразі вони перебувають у Франції.
На початку року в мережі виник скандал довкола прем'єра та прими-балерини Національної опери України – Сергія Кривоконя та Наталії Мацак. Причиною стала їхня участь у балеті "Лебедине озеро" російського композитора Петра Чайковського.
Тепер стало відомо, що обидва артисти припинили співпрацю з театром в Україні. Про це оголосила Наталія Мацак на своїй сторінці в інстаграмі.
Балерина заявила, що їхні контракти з Національною оперою України розірвано.
25 років життя були пов'язані з цією сценою. Це був великий і важливий шлях... Ми щиро вдячні театру, глядачам і всім, із ким нам пощастило працювати та творити мистецтво протягом цих років. Сьогодні ми перегортаємо цю сторінку з повагою і вдячністю. Попереду – новий етап нашого професійного життя,
– написала артистка.
Як пояснив у коментарі "Главкому" генеральний директор Національної опери України Петро Чуприна, контракти з артистами було офіційно припинено 27 квітня, тоді як до 26 квітня вони перебували у законній відпустці.
Вони хотіли не припинити контракти, а призупинити. Але ми їм відповіли, що з точки зору інтересів театру це неможливо,
– поділився гендиректор Нацопери.
Також Чуприна зазначив, що після завершення відпустки подружжя не повернулося в Україну та наразі перебуває у Франції.
Що відомо про скандал з артистами Нацопери?
У січні Наталія Мацак і Сергій Кривоконь вирушили у гастрольний тур Європою у складі трупи United European Ballet із постановкою "Лебедине озеро". Перед цим в Національній опері вони оформили відпустку власним коштом. Кривоконь мав можливість виїзду завдяки бронюванню від театру.
У Національній опері України заявили, що не були проінформовані про участь артистів у постановці "Лебедине озеро". Про це театр дізнався із соцмереж, що викликало різку реакцію керівництва, адже, за їхніми словами, це суперечило нормами корпоративної етики та рішенню колективу щодо неучасті у виставах російських авторів".
На тлі цього скандалу бронювання Сергія Кривоконя було анульовано.