Я переживав, – Танчинець розкрив, як робив пропозицію коханій, яка молодша за нього на 19 років

У 2025 році фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець освідчився своїй коханій Юліані Корецькій. Артист не надто активно розповідає про свої стосунки.

Тож лише зараз вперше поділився подробицями освідчення. Про це він сказав у коментарі для програми "Ранок у великому місті".

Неочікувано (робив пропозицію, – 24 Канал). Це було на відпочинку, під час відпустки, коли ми були вільними й спокійними за вечерею в ресторані. Було щемливо. Я переживав,

– розповів Танчинець.

Для контексту! Юліана Корецька – PR-директор гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Дівчина на 19 років молодша за Сергія Танчинця: їй 25, йому – 43.

Що відомо про стосунки Сергія Танчинця та Юліани Корецької?

Їхня перша зустріч відбулася в липні 2017 року на одному з музичних фестивалів. У 2020 році, коли Юліана переїхала до Києва, її запросили працювати з гуртом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Тоді Сергій був у шлюбі.

У вересні 2023 року співак розлучився з Ганною, з якою виховував двох дітей – доньку Анастасію та сина Лук'яна. Подружжя мало б святкувати 15-ту річницю, однак життя розпорядилося інакше.

Вперше публічно свої стосунки Сергій і Юліана підтвердили у травні 2024 року.

У мене був день народження, і Юліана, як моя дівчина, привітала мене в соцмережах. Ми вже певний час були разом, тож не було сенсу щось приховувати. Спеціальних планів не будували – просто настав момент, коли захотілося говорити про себе як про пару,

– розповідав Танчинець в інтерв'ю для журналу Viva.