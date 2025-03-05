Сергій Танчинець показав рідкісні фото з сином та привітав його з 7-річчям

Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець показав рідкісні фото з сином Лук'яном. Співак також привітав хлопчика з днем народження.

Сину Танчинця виповнилося 7 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм співака.

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З нагоди дня народження Лук'яна Сергій Танчинець опублікував кілька фото з ним у своєму інстаграмі. На деяких світлинах хлопчик зовсім маленький. Так, можна побачити, як змінювався син фронтмена гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Цьому хлопчику сьогодні вже цілий сім років! Синочку, будь здоровий, моя люба дитино,

– написав співак.

У коментарях під дописом люди також вітають сина Сергія Танчинця з днем народження. Дехто відзначає, що Лук'ян схожий на свого зіркового батька.

"Хай буде щасливим та успішним".

"Нехай зростає здоровий під мирним українським небом".

"Бажаю щасливого дитинства. Нехай збуваються дитячі мрії та бажання".

"Чистий татуньо! Хай росте щасливий та здоровий!"

"Вітаю! Хай зростає вам на радість і втіху. Здоров'я, везіння й Божого благословення".

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