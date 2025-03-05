Сыну Танчинца исполнилось 7 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм певца.

Читайте также Завершил карьеру и не дает интервью: где сейчас звезда 80-х-90-х годов Николай Гнатюк

По случаю дня рождения Лукьяна Сергей Танчинец опубликовал несколько фото с ним в своем инстаграме. На некоторых фотографиях мальчик совсем маленький. Так, можно увидеть, как менялся сын фронтмена группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Этому мальчику сегодня уже целых семь лет! Сыночек, будь здоров, мой дорогой ребенок,

– написал певец.

В комментариях под сообщением люди также поздравляют сына Сергея Танчинца с днем рождения. Некоторые отмечают, что Лукьян похож на своего звездного отца.

"Пусть будет счастливым и успешным".

"Пусть растет здоровым под мирным украинским небом".

"Желаю счастливого детства. Пусть сбываются детские мечты и желания".

"Чистый папаша! Пусть растет счастливым и здоровым!"

"Поздравляю! Пусть растет вам на радость и утешение. Здоровья, везения и Божьего благословения".

Коротко о личной жизни Сергея Танчинца