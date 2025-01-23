Сергій Жадан вперше за довгий час показав фото з фронту: який вигляд зараз має музикант
- Сергій Жадан поділився новим фото з фронту з Євгеном Турчиновим на честь його дня народження.
- До того ж у День Соборності Жадан і Турчинов презентували спільний трек "Болбочан", присвячений полковнику армії УНР Петру Болбочану, який звільняв Харків та Крим від більшовицької окупації у 1918 році.
Відомий український письменник та музикант Сергій Жадан, який у 2024 році вступив до лав Збройних сил України, показав нове фото з фронту. Він поділився світлиною, де позував з побратимом та учасником гурту "Жадан і Собаки" Євгеном Турчиновим.
Спільне фото артист опублікував з нагоди дня народження колеги. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Жадана.
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Так, 22 січня день народження відзначив Євген Турчинов. Зі святом музиканта публічно привітав Сергій Жадан.
Жека Турчинов – дивовижний музикант, прекрасна людина, душа компанії, шоу-мен, диск-жокей і нацгвардієць. Жек, з роси та води! Хай родить і колоситься!,
– написав артист.
До того ж він показав їхнє спільне фото у військовій формі.
Тут варто згадати, що у День Соборності Сергій Жадан та Євген Турчинов презентували спільний трек "Болбочан", присвячений видатному полковнику армії УНР Петру Болбочану, який в 1918 році звільняв Харків та Крим від більшовицької окупації.
"Жадан/Турчинов" – Болбочан: дивіться відео онлайн
Що відомо про службу Жадана у війську
- У червні 2024 року артист вступив до 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" разом з учасниками гурту "Жадан і Собаки". Протягом місяця музиканти успішно пройшли базову військову підготовку та отримали офіційні шеврони бригади.
- Восени Жадан розпочав службу штаб-сержантом другої категорії у секції військової журналістики та цивільно-військового співробітництва.
- "Робота надзвичайно насичена: комунікації всередині підрозділу, розвиток 'Радіо Хартія', підтримка медичної служби, фандрайзинг", – розповів музикант про свої службові обов'язки.