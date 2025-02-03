На станції з символічною назвою: Жадан презентував новий альбом у харківському метро
- Сергій Жадан презентував новий альбом "Семафори" на станції метро "Перемога" в Харкові, створений з Юрієм Гуржи.
- Альбом "Семафори" присвячений українцям, які втратили домівки через російське вторгнення.
- Жадан відзначив теплоту і зворушливість концерту.
Письменник та співак Сергій Жадан представив альбом "Семафори", створений з музикантом Юрієм Гуржи. Презентація відбулась на станції метро у Харкові.
Презентація нового альбому відбулась 1 лютого на станції з назвою "Перемога". Про це Сергій Жадан розповів у фейсбуці, пише 24 Канал. За словами письменника, концерт був теплим і зворушливим.
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Весь час було відчуття того, що знаєш усіх присутніх. Хоча, звісно, ні – присутніх було надто багато. Просто були всі свої. А зі своїми говорити завжди легко. І про втрати, і про надії. "Семафори" саме про це – про печаль утрат і радість сподівання. Про надію, яка не полишає навіть у найтемніші години. І про повернення тих, кого чекають,
– написав Сергій Жадан.
Письменник подякував друзям і колегам, з яким створювався проєкт "Семафори", зокрема Юрію Гуржи та багатьом іншим музикантам.
"Слухайте українську музику, читайте українську літературу, вірте в українських дітей!" – додав Жадан.
Презентація альбому "Семафори" / Фото з фейсбуку Сергія Жадана
Що відомо про альбом
- Альбом "Семафори" вийшов на музичних платформах у грудні 2024. Він присвячений українцям, які втратили домівки або були змушені покинути рідний дім через російське вторгнення.
- Пісні записували у Харкові, Тернополі та Берліні. До створення треків залучили близько 30 музикантів різного віку.
- Альбом складається з 13 пісень. Це історії про людей, які почали будувати нове життя. У піснях фігурують образи подорожей, вокзалів, портів, подорожніх тощо.