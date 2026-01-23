Прем'єра Національної опери позбавили броні через участь у балеті росіянина

Прем'єра Національної опери України Сергія Кривоконя позбавили броні через участь у балеті "Лебедине озеро", режисером якого став російський танцівник Лев Іванов. У постановці також взяла участь прима-балерина Наталія Мацак.

Про це повідомляє LB. Кривоконь і Мацак гастролюють Європою у складі United European Ballet.

Про участь Сергія Кривоконя і Наталії Мацак у балеті "Лебедине озеро" повідомила балерина Вікторія Зварич. Вона ідентифікувала артистів на відео, які глядачі публікували у своїх соціальних мережах.

Зварич розповіла, що Кривоконь отримав бронювання від мобілізації від театру, звання заслуженого артиста України й дозвіл на виїзд за кордон. Водночас разом з Мацак він поїхав виконувати "Лебедине озеро" російського композитора Петра Чайковського, який, як наголосила балерина, є "символом імперської російської культурної машини".

Діючі прем'єр і прима Національної опери України виїжджають за кордон і поширюють культурний продукт країни агресора. У момент, коли Україна переживає найскладніший період,

– додала вона.

Вікторія зазначила, що в Україні немає прямої юридичної заборони на виконання творів Чайковського, але держава рекомендує не використовувати "російський імперський культурний матеріал".

І ця рекомендація – не закон. Вона про відповідальність, етику і моральний вибір!,

– підкреслила Зварич.

Як відреагували Національна опера і Мінкульт?