Сестра Андрія Федінчика підтримала його після розлучення і зізналася, чи спілкується з Денисенко
- Сестра Андрія Федінчика, Катерина, прокоментувала його інтерв'ю, зазначивши, що пишається його особистісним зростанням.
- Катерина зізналася, що майже не спілкується з колишньою дружиною брата, Наталкою Денисенко, хоча була запрошена на день народження племінника.
Днями в мережі активно обговорювали розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика після того, як чоловік та жінка дали відверті інтерв'ю.
На це відреагувала сестра Федінчика Катерина. Вона, зокрема, зізналася, чи спілкується з колишньою дружиною брата. Пише 24 Канал з посиланням на її сторінку в Threads.
Катерина розповіла, що подивилась інтерв'ю Андрія Федінчика на одному диханні й не могла стримати сліз, слухаючи його розповіді про тата й маму.
Я пишаюся тобою. Ми всі бачили, через яке особистісне пекло ти проходив! Ти вже не такий, як кілька років тому. Навіть голос та погляд – інші. Зрілий, мужній, мудрий, виважений. Ти дуже виріс внутрішньо. Вірю, що твоя світла смуга вже скоро,
– написала Катерина.
У коментарях у неї поцікавились, чи вона спілкується з колишньою дружиною брата. Наталка Денисенко запрошувала Катерину на день народження племінника, та в буденному житті вони майже не спілкуються.
Зауважимо, що в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Аліни Доротюк, Андрій Федінчик розповів, що має двох сестер: одна з них старша за нього на рік, а інша – молодша на два роки.
Що відомо про інтерв'ю Андрія Федінчика та його колишньої дружини?
- У січні цього року Наталка Денисенко подала на розлучення з чоловіком після 8 років у шлюбі, проте стримано після цього коментувала особисте життя.
- В грудні вона дала велике інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Маші Єфросиніної. У відео акторка відверто розповіла про стосунки з Андрієм, їхнє розлучення, прокоментувала чутки про зраду та обговорила інші особисті теми. До речі, це інтерв'ю розкритикувала колега Наталки Денисенко Ксенія Мішина.
- Через декілька днів на ютуб-каналі Аліни Доротюк вийшло перше за чотири роки інтерв'ю Андрія Федінчика. У розмові з журналісткою актор і військовий розповів про своє дитинство, акторську кар'єру, військову службу і також висловився про стосунки з колишньою дружиною.