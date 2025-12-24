Сестра Андрія Федінчика підтримала його після розлучення і зізналася, чи спілкується з Денисенко

Днями в мережі активно обговорювали розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика після того, як чоловік та жінка дали відверті інтерв'ю.

На це відреагувала сестра Федінчика Катерина. Вона, зокрема, зізналася, чи спілкується з колишньою дружиною брата. Пише 24 Канал з посиланням на її сторінку в Threads.

Катерина розповіла, що подивилась інтерв'ю Андрія Федінчика на одному диханні й не могла стримати сліз, слухаючи його розповіді про тата й маму.

Я пишаюся тобою. Ми всі бачили, через яке особистісне пекло ти проходив! Ти вже не такий, як кілька років тому. Навіть голос та погляд – інші. Зрілий, мужній, мудрий, виважений. Ти дуже виріс внутрішньо. Вірю, що твоя світла смуга вже скоро,

– написала Катерина.

Сестра Андрія Федінчика прокоментувала його інтерв'ю/ Скриншот з Threads

У коментарях у неї поцікавились, чи вона спілкується з колишньою дружиною брата. Наталка Денисенко запрошувала Катерину на день народження племінника, та в буденному житті вони майже не спілкуються.

Сестра Андрія Федінчика зізналася, чи спілкується з його колишньою дружиною / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Аліни Доротюк, Андрій Федінчик розповів, що має двох сестер: одна з них старша за нього на рік, а інша – молодша на два роки.

Що відомо про інтерв'ю Андрія Федінчика та його колишньої дружини?