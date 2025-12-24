Сестра Андрея Фединчика поддержала его после развода и призналась, общается ли с Денисенко

На днях в сети активно обсуждали развод Наталки Денисенко и Андрея Фединчика после того, как мужчина и женщина дали откровенные интервью.

На это отреагировала сестра Фединчика Екатерина. Она, в частности, призналась, общается ли с бывшей женой брата. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее страницу в Threads.

Екатерина рассказала, что посмотрела интервью Андрея Фединчика на одном дыхании и не могла сдержать слез, слушая его рассказы о папе и маме.

Я горжусь тобой. Мы все видели, через какой личностный ад ты проходил! Ты уже не такой, как несколько лет назад. Даже голос и взгляд – другие. Зрелый, мужественный, мудрый, взвешенный. Ты очень вырос внутренне. Верю, что твоя светлая полоса уже скоро,

– написала Екатерина.

Сестра Андрея Фединчика прокомментировала его интервью/ Скриншот с Threads

В комментариях у нее поинтересовались, общается ли она с бывшей женой брата. Наталья Денисенко приглашала Екатерину на день рождения племянника, но в повседневной жизни они почти не общаются.

Сестра Андрея Фединчика призналась, общается ли с его бывшей женой / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, что в интервью, которое вышло на ютуб-канале Алины Доротюк, Андрей Фединчик рассказал, что имеет двух сестер: одна из них старше его на год, а другая – младше на два года.

Что известно об интервью Андрея Фединчика и его бывшей жены?