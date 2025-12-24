На это отреагировала сестра Фединчика Екатерина. Она, в частности, призналась, общается ли с бывшей женой брата. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее страницу в Threads.
Екатерина рассказала, что посмотрела интервью Андрея Фединчика на одном дыхании и не могла сдержать слез, слушая его рассказы о папе и маме.
Я горжусь тобой. Мы все видели, через какой личностный ад ты проходил! Ты уже не такой, как несколько лет назад. Даже голос и взгляд – другие. Зрелый, мужественный, мудрый, взвешенный. Ты очень вырос внутренне. Верю, что твоя светлая полоса уже скоро,
– написала Екатерина.
Сестра Андрея Фединчика прокомментировала его интервью/ Скриншот с Threads
В комментариях у нее поинтересовались, общается ли она с бывшей женой брата. Наталья Денисенко приглашала Екатерину на день рождения племянника, но в повседневной жизни они почти не общаются.
Сестра Андрея Фединчика призналась, общается ли с его бывшей женой / Скриншот из инстаграм-сторис
Заметим, что в интервью, которое вышло на ютуб-канале Алины Доротюк, Андрей Фединчик рассказал, что имеет двух сестер: одна из них старше его на год, а другая – младше на два года.
Что известно об интервью Андрея Фединчика и его бывшей жены?
- В январе этого года Наталья Денисенко подала на развод с мужем после 8 лет в браке, однако сдержанно после этого комментировала личную жизнь.
- В декабре она дала большое интервью, которое вышло на ютуб-канале Маши Ефросининой. В видео актриса откровенно рассказала об отношениях с Андреем, их разводе, прокомментировала слухи об измене и обсудила другие личные темы. Кстати, это интервью раскритиковала коллега Наталки Денисенко Ксения Мишина.
- Через несколько дней на ютуб-канале Алины Доротюк вышло первое за четыре года интервью Андрея Фединчика. В разговоре с журналисткой актер и военный рассказал о своем детстве, актерской карьере, военной службе и также высказался об отношениях с бывшей женой.