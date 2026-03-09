"Ти – космос", "Алла Горська․ Боривітер" і не лише: відомі переможці Шевченківської премії 2026

Імена лавреатів Шевченківської премії 2026 опублікували на сайті президента України.

Проза:

Павло Белянський – за роман "Битись не можна відступити".

Юрій Щербак – за книгу підсумків і пророцтв "Мертва пам'ять. Голоси і крики";

Поезія:

Літературознавство і мистецтвознавство:

Олеся Авраменко – за мистецтвознавчі науково-популярні твори з авторської серії Accent: книги "Білокур", "Приходько", "Тістол";

Публіцистика і журналістика:

Кіномистецтво:

Павло Остріков – за фільм "Ти – космос".

Театральне мистецтво:

Оксана Дмітрієва – за:

Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів:

Дизайн:

Декоративно-прикладне мистецтво:

Ігор Мацієвський – за мистецький проєкт "Народжені у вогні" (серія художніх робіт українського скла).

Фотомистецтво:

Візуальні мистецтва:

Назар Білик – за "Меморіал українським розвідникам", серії скульптур "Збурений простір" та "Сплав".

Концертно-виконавське мистецтво:

Юлія Ткач – за медіапроєкт "За крок до Перемоги", а також мистецькі цикли "Постаті", "Зустріч епох", концертні програми та фондові записи 2020 – 2025 років.

Музичне мистецтво:

Олексій Скрипник – за хоровий концерт "Катарсис" для мішаного хору a cappella на канонічні тексти та симфонію № 3 "Галина" для скрипки й симфонічного оркестру.

Кожен переможець отримав диплом, почесний знак та грошову винагороду в розмірі 484 480 гривень.

Шевченківська премія є державною нагородою України, заснованою у 1961 році – у 100-ті роковини від дня перепоховання Тараса Шевченка. Премію присуджують за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.

Нагородою відзначають авторів найвидатніших творів літератури та мистецтва, публіцистики та журналістики, які вважають "вершинним духовним надбанням українського народу", а також такими, що утверджують "високі гуманістичні ідеали" та збагачують національну свідомість і самобутність.

Наразі лавреатів визначають у 7 категоріях: література, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво й візуальні мистецтва.