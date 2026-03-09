"Ти – космос", "Алла Горська․ Боривітер" і не лише: відомі переможці Шевченківської премії 2026
- Національна премія України імені Тараса Шевченка 2026 року була присуджена у різних категоріях, зокрема прозі, публіцистиці, кіномистецтві, театральному мистецтві тощо.
- Кожен переможець отримав диплом, почесний знак та грошову винагороду в розмірі 484 480 гривень.
Церемонія нагородження лавреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 відбулася 9 березня. Традиційно подія присвячена до дня народження великого Кобзаря.
Імена лавреатів Шевченківської премії 2026 опублікували на сайті президента України.
Хто отримав Шевченківську премію у 2026 році?
Проза:
Юрій Щербак – за книгу підсумків і пророцтв "Мертва пам'ять. Голоси і крики";
Павло Белянський – за роман "Битись не можна відступити".
Поезія:
премію не присудили.
Літературознавство і мистецтвознавство:
Олеся Авраменко – за мистецтвознавчі науково-популярні твори з авторської серії Accent: книги "Білокур", "Приходько", "Тістол";
Сергій Тримбач – за книгу "Іван Миколайчук. Містерії долі".
Публіцистика і журналістика:
Олег Криштопа – за документальний роман "Радіо "Афродіта"".
Кіномистецтво:
Павло Остріков – за фільм "Ти – космос".
Театральне мистецтво:
Оксана Дмітрієва – за:
вистави "Вертеп", "Жираф Монс" Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва;
виставу "Буря" Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької;
виставу "Медея" Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка.
Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів:
Тетяна Гаук, Олена Грозовська, Михайло Кулівник, Катерина Лісова, Дар'я Подольцева – за виставковий проєкт "Алла Горська. Боривітер";
Валерій Сахарук – за культурно-мистецький проєкт "30х30. Сучасне українське мистецтво".
Дизайн:
премію не присудили.
Декоративно-прикладне мистецтво:
Ігор Мацієвський – за мистецький проєкт "Народжені у вогні" (серія художніх робіт українського скла).
Фотомистецтво:
Олена Гром – за фотопроєкт "Вкрадена весна".
Візуальні мистецтва:
Назар Білик – за "Меморіал українським розвідникам", серії скульптур "Збурений простір" та "Сплав".
Концертно-виконавське мистецтво:
Юлія Ткач – за медіапроєкт "За крок до Перемоги", а також мистецькі цикли "Постаті", "Зустріч епох", концертні програми та фондові записи 2020 – 2025 років.
Музичне мистецтво:
Олексій Скрипник – за хоровий концерт "Катарсис" для мішаного хору a cappella на канонічні тексти та симфонію № 3 "Галина" для скрипки й симфонічного оркестру.
Що відомо про Шевченківську премію?
Шевченківська премія є державною нагородою України, заснованою у 1961 році – у 100-ті роковини від дня перепоховання Тараса Шевченка. Премію присуджують за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.
Нагородою відзначають авторів найвидатніших творів літератури та мистецтва, публіцистики та журналістики, які вважають "вершинним духовним надбанням українського народу", а також такими, що утверджують "високі гуманістичні ідеали" та збагачують національну свідомість і самобутність.
Наразі лавреатів визначають у 7 категоріях: література, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво й візуальні мистецтва.
У 2025 році серед лавреатів Шевченківської премії були Юрій Іздрик, Павло Казарін, Олександр Шимко, Богдана Півненко та інші.