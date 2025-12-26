Що відомо про Надін Головчук – переможницю "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком

26 грудня глядачі побачили останній епізод 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". У фіналі проєкту Тарас Цимбалюк обрав Надін Головчук.

Дівчина змогла завоювати серце актора й отримати омріяну обручку. Що відомо про переможницю "Холостяка-14", читайте у матеріалі 24 Каналу.

Надін народилася 19 квітня 1999 року в Хмельницькому, їй 26 років.

Батьки Головчук розповідали, що Надін була непосидюча з самого дитинства. До сьогодні вона залишається дуже яскравою й емоційною. У дівчини є дві старші сестри

У юності учасниця Холостяка-14 пережила булінг через зовнішність. У якийсь момент Надін навіть замислювалася над зміною імені. Цей досвід змусив її рано подорослішати й навчитися захищати себе.

Було багато ситуацій, які ламали мене, але я як фенікс – згорала та перероджувалась, до того часу поки я не згоріла та закрилась. Із завжди веселої та сильної дівчини з'явилась груба, закрита та різка дівчина, в якої свої кордони, яка не вірить навіть близьким і прощається з людьми після їхнього першого промаху, – писала дівчина в інстаграмі.

З дитинства Надін займалася спортом. Вона активно грала у волейбол і мріяла про професійну кар'єру, але через травму не могла більше тренуватися.

Як відомо з відкритих джерел, освіту Головчук здобула в КНУКіМ де вивчала менеджмент моди.

Згодом дівчина почала займатися моделінгом і тепер на постійній основі співпрацює з різними українськими брендами.

Надін веде активний спосіб життя: займається бігом, волейболом, сквошем, йогою та кікбоксингом. Також дівчина любить подорожувати, їй подобається проводити час у горах.

Вона мріє створити сім'ю, де буде спокій і відчуття захисту.