Це весь його райдер, – Горбунов розсекретив деталі співпраці з Шоном Пенном

Американський актор Шон Пенн підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він знявся в фільмі "Потяг "Червона рута", що вийде у прокат влітку цього року.

Продюсер та актор Юрій Горбунов розповів про співпрацю з Шоном Пенном у коментарі для "ТСН. Гламур". Він зізнався, що лауреат Оскара не просив жодного гонорару за зйомки у стрічці.

У нас не було гонорару. Я його гонорарів не знаю. У нас була наша дружба, взаємодія разом із нашими стратегічними партнерами – Укрзалізницею. Його гонорару я не знаю, і слава Богу. Думаю, якби ми платили йому гонорар, то, напевно, ми б кіно не зняли,

– зізнався Горбунов.

Продюсер додав, що Шон Пенн також не вимагав особливого райдеру. Він лише просив про те, щоб його не фільмували інші люди.

"Він не любить, коли він в кадрі, а хтось збоку знімає на телефон. Ми дивились, щоб ніхто збоку не знімав. Це весь його райдер, який нам був доступний", – поділився Горбунов.

Шон Пенн декламує "Червону руту": відео

Коли Шон Пенн був в Україні?

У березні цього року у Лос-Анджелесі відбулась 98-ма церемонія Оскара. Шон Пенн здобув перемогу в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану". Але він пропустив захід, адже поїхав до України.

Шон Пенн прибув до Києва, зустрівся з Володимиром Зеленським. Також відомо, що актор знявся у новому українському фільмі "Потяг "Червона рута". На київському вокзалі він продекламував рядки з пісні Івасюка. Стрічка вийде у серпні 2026.

Шон Пенн не залишився без статуетки. Йому вручили залізний "Оскар" від Укрзалізниці, виготовлений зі сталі вагона, що був пошкоджений через російський обстріл.