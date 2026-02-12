Де зараз сім'я Дудник, яка перемогла в шоу "Україна має талант 6"
- Сім'я Дудник, переможці шоу "Україна має талант", більше не разом, Дмитро живе за кордоном з новою партнеркою Анастасією, яка є артисткою Цирку дю Солей.
- Син Данило, який є рекордсменом України з роуп-джампінгу, ймовірно, перебуває на окупованій території.
У 2014 році на телеканалі СТБ вийшов 6 сезон популярного проєкту "Україна має талант". Тоді перемогу здобула сім'я акробатів – Дмитро, Олена та Данило Дудник.
Дмитро та Олена вразили глядачів та суддів на кастингу в Одесі. Вони показували акробатичні трюки на мотоциклі. В'ячеслав Узелков, Слава Фролова, Ігор Кондратюк та Ектор Хіменес-Браво сказали подружжю "так", тож сім'я Дудник пройшла далі. Де зараз переможці 6 сезону "Україна має талант", розповість 24 Канал.
Що відомо про сім'ю Дудник?
Дмитро та Олена познайомилися у цирковій студії. Дівчині було 10 років, а хлопцю – 13.
Мене привела туди бабуся. Дімка там уже займався. Тренера говорять: "Давайте ми зробимо вам номер, подорослішаєте, одружитеся та будете разом працювати". Ми такі: "Ні, куди, нізащо". Ну, в результаті так і вийшло,
– розповідала Олена на кастингу.
Виступ Дмитра та Олени на кастингу в Одесі: дивіться відео онлайн
На сайті телеканалу СТБ зазначається, що у дитинстві вони отримали бронзову медаль на фестивалі "Золотий Слон" в цирку Нікуліна. У 2008 році Дмитро та Олена вступили до коледжу Луганської державної академії культури та мистецтв. Подружжя виховує сина Данила, який завжди їздив із батьками на гастролі.
Перемога на "Україна має талант"
Дмитро та Олена були не дуже задоволені своїм виступом на гала-концерті й не думали, що переможуть. В інтерв'ю жінка зізнавалась, що на старті талант-шоу вони хотіли потрапити хоча б до десятки.
А коли нам взагалі сказали, що ми проходимо до суперфіналу – це був шок. Я одразу в сльози, причому незрозуміло, чому. А ось коли оголошували переможця, я була готова почути з уст Оксани (Марченко – 24 Канал) ім'я Андрія (фіналіст Андрій Чехменок – 24 Канал). І тут така несподіванка… Називають наше прізвище!,
– пригадувала вона.
Виступ сім'ї Дудник на гала-концерті: дивіться відео онлайн
Олена також ділилась, що під час участі в "Україна має талант" вони з чоловіком пережили чимало випробувань. Крім того, отримували негативні повідомлення від прихильників Андрія Чехменока.
Як склалося життя сім'ї Дудник після проєкту?
Після перемоги на "Україна має талант" у 2015 році Олена розповідала, що їхнє життя особливо не змінилось.
Ми весь цей час перебували в Україні й нікуди не виїжджали через політичну ситуацію – наші батьки та родичі залишилися в Луганську і нам хотілося бути тут, ближче до них,
– ділилась жінка.
Сім'я спершу працювала в Одесі, а потім у Національному цирку України. За словами Олени, найчастіше впізнавали сина Данила. Після талант-шоу хлопчик почав виступати разом із батьками.
Де зараз сім'я Дудник?
Про сім'ю Дудник уже давно нічого не чути, однак вони активно ведуть соціальні мережі. Так, відомо, що подружжя більше не разом. Дмитро перебуває у стосунках з дівчиною, яку звати Анастасія. Закохані також виступають разом. Анастасія є артисткою Цирку дю Солей. Вони проживають за кордоном.
Зауважимо, що Дмитро та Анастасія ведуть блог в інстаграмі російською мовою. Згадок про Україну на їхніх сторінках немає. Яка в них позиція щодо повномасштабного вторгнення – невідомо.
Олена продовжує займатися цирковим мистецтвом. Її партнера звати Денис.
Судячи з усього, жінка також перебуває за кордоном. Розташування її облікового запису – США.
Данило Дудник помітно підріс – хлопцю вже 16 років. У шапці профілю в інстаграмі зазначається, що він є рекордсменом України з роуп-джампінгу та артистом цирку.
В інстаграмі Данила багато фотографій із США, проте у розташуванні його облікового запису вказана Росія. Ба більше, останні світлини хлопцю зробила фотографка із Луганська.
Наприкінці травня 2024 року Данило опублікував фото табеля і повідомив, що закінчив 8 клас. У документі можна помітити такі предмети, як "Русский язык" та "История Отечества". На іншій світлині видно, що до дошки прикріплений портрет російського диктатора Володимира Путіна і прапор так званої ЛНР.
Отже, позиція сім'ї Дудник щодо війни Росії проти України викликає багато питань – особливо, позиція сина Олена та Дмитра. Ймовірно, Данило зараз перебуває на окупованій території.