Двозначне число постраждалих: сина майбутньої королеви Норвегії звинуватили у насильстві
- Поліція Осло звинуватила Маріуса Борга Хойбі у зґвалтуванні, побитті й насильстві.
- Справа базується на текстових листуваннях, результатах обшуків і свідченнях; Хойбі не визнає жодних правопорушень.
- Відомо, що кількість постраждалих у цій справі складає двозначне число; у серпні 2024 року Хойбі вже затримували за побиття жінки.
- Наразі Хойбі залишається на волі, очікуючи на ймовірний судовий процес.
Поліція Осло оголосила звинувачення проти 28-річного сина кронпринцеси Норвегії Маріуса Борга Хойбі. Його підозрюють у зґвалтуванні, побитті й насильстві.
Прокурор поліції Осло розповів, що Маріус Борг Хойбі співпрацював зі слідством під час допиту. Про це пише Show 24 з посиланням на The Guardian.
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Хойбі висунули звинувачення в одному випадку зґвалтування зі здійсненням статевого акту та ще двох випадках без статевого акту. Окрім того, 28-річного сина кронпринцеси підозрюють у чотирьох випадках сексуального насильства і двох випадках тілесних ушкоджень.
Справа ґрунтується на доказах: це текстові листування, результати обшуків поліції, свідчення свідків.
Я не можу вдаватися до подробиць кількості жертв у цій справі окрім підтвердження того, що це двозначне число,
– сказав посадовець відомства.
Адвокат Хойбі повідомив, що він серйозно ставиться до звинувачень, але жодних правопорушень не визнає, "особливо у справах, що стосуються сексуального насильства та домагань". Наразі член королівської родини залишається на волі, поки не розпочнеться ймовірний судовий процес.
Нагадаємо, Маріуса Борга Хойбі вже затримували у серпні 2024 року через побиття жінки, з якою він перебував у стосунках. У листопаді того самого року його звинуватили у зґвалтуванні й заарештували, але згодом звільнили з-під варти через ризик підробки доказів.