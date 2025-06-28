Прокурор полиции Осло рассказал, что Мариус Борг Хойби сотрудничал со следствием во время допроса. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Guardian.

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Хойби предъявили обвинения в одном случае изнасилования с совершением полового акта и еще двух случаях без полового акта. Кроме того, 28-летнего сына кронпринцессы подозревают в четырех случаях сексуального насилия и двух случаях телесных повреждений.

Дело основывается на доказательствах: это текстовые переписки, результаты обысков полиции, показания свидетелей.

Я не могу вдаваться в подробности количества жертв в этом деле кроме подтверждения того, что это двузначное число,

– сказал чиновник ведомства.

Адвокат Хойби сообщил, что он серьезно относится к обвинениям, но никаких правонарушений не признает, "особенно по делам, касающихся сексуального насилия и домогательств". Сейчас член королевской семьи остается на свободе, пока не начнется вероятный судебный процесс.

Напомним, Мариуса Борга Хойби уже задерживали в августе 2024 года из-за избиения женщины, с которой он находился в отношениях. В ноябре того же года его обвинили в изнасиловании и арестовали, но впоследствии освободили из-под стражи из-за риска подделки доказательств.