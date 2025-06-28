Прокурор поліції Осло розповів, що Маріус Борг Хойбі співпрацював зі слідством під час допиту. Про це пише Show 24 з посиланням на The Guardian.

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Хойбі висунули звинувачення в одному випадку зґвалтування зі здійсненням статевого акту та ще двох випадках без статевого акту. Окрім того, 28-річного сина кронпринцеси підозрюють у чотирьох випадках сексуального насильства і двох випадках тілесних ушкоджень.

Справа ґрунтується на доказах: це текстові листування, результати обшуків поліції, свідчення свідків.

Я не можу вдаватися до подробиць кількості жертв у цій справі окрім підтвердження того, що це двозначне число,

– сказав посадовець відомства.

Адвокат Хойбі повідомив, що він серйозно ставиться до звинувачень, але жодних правопорушень не визнає, "особливо у справах, що стосуються сексуального насильства та домагань". Наразі член королівської родини залишається на волі, поки не розпочнеться ймовірний судовий процес.

Нагадаємо, Маріуса Борга Хойбі вже затримували у серпні 2024 року через побиття жінки, з якою він перебував у стосунках. У листопаді того самого року його звинуватили у зґвалтуванні й заарештували, але згодом звільнили з-під варти через ризик підробки доказів.