Співачка Наталка Карпа висловилася щодо скандалу з актором і військовослужбовцем Костянтином Темляком. Днями його звинуватили у домашньому насильстві й розбещені неповнолітньої.

В інтерв'ю Show 24 Карпа зізналась, що не особливо розбиралась у ситуації. Однак бачила, що Jerry Heil i YARMAK видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", де Темляк знявся разом з дружиною.

Домашнє насильство – це точно зло. Я вважаю, що тільки коли починається якась така історія, то треба просто швиденько бігти від цієї людини й застерігати інших. Є аб'юзивні стосунки, де двоє черпають у них енергію. Якщо людина не виходить з таких стосунків, щось її тримає,

– заявила Наталка Карпа.

Співачка наголосила – добре, що у суспільстві підіймаються такі теми, адже юне покоління, підлітки, молоді люди починають розуміти, що є нормальним, а що – ні.

Ми не проходимо школу відносин, нас цього не вчать в школі чи інститутах, нам це життя дає. Інколи потрапляючи в стосунки, ми не розуміємо, це норма, чи не нормально й це біда. Тому коли це підіймається у суспільстві, вони спрацьовують для майбутнього покоління,

– зазначила вона.

Коротко про скандал з Костянтином Темляком

8 серпня фотографка Анастасія Соловйова звинуватила Костянтина Темляка у домашньому насильстві. Актор визнав, що фізично шкодив дівчині й що зловживав алкоголем і наркотиками.

Темляка також звинуватили у розбещенні 15-річної дівчини.

У Театрі на Подолі, де працює актор, заявили, що засуджують насильство. Українці розкритикували заяву колективу. Люди вимагають, аби вони публічно та чітко засудили дії Костянтина і відсторонили його від роботи.

Анастасія Нестеренко, дружина Темляка, зазначила, що в її стосунках насильства не було.