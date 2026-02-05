Не хотілося "бізнесових муток", – Jerry Heil прокоментувала скандал між Кажанною та її лейблом
- Jerry Heil та NOVA MUSIC достроково розірвали контракт з артисткою Кажанною через скандал.
- Кажанна заявила про моральні травми та токсичну атмосферу під час співпраці з лейблом, але конфлікт було врегульовано.
Наприкінці січня в мережі розгорівся скандал між артисткою Кажанною і лейблом NOVA MUSIC, співзасновницею якого є Jerry Heil. На тлі цього вони достроково розірвали контракт.
Тепер Jerry Hei відверто прокоментувала кейс з Кажанною. Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Раміни Есхакзай.
Jerry Heil вважає, що вони з NOVA MUSIC побудували класний фундамент для артистки. Їхній контракт був укладений на три роки, однак фактично співпраця тривала два. Команда хотіла підтримати творчість Ганни Макієнко й вважає, що їм це вдалося. Так, за час співпраці Кажанна виступала з сольними концертами та працювала з великими брендами, зокрема Adidas. Співпрацю сторони завершили коректно, передавши Ані все напрацьоване – торгову марку та всі її пісні з бек-каталогом.
Не хотілося "бізнесових муток"… Не хотілося за собою лишати якісь хвости. Якщо Аня хоче йти й вона так точно вирішила – окей,
– сказала Jerry Heil.
Також на тлі скандалу в мережі з'явилися припущення, що Jerry Heil спеціально бере у свій лейбл перспективних співачок, щоб прибрати їх як конкуренток.
Це жахливо. Я вважаю, що люди, які мислять таким чином, допускають, що могли б так вчинити. Той, хто це розповсюджує, має наміри чомусь так написати. Я б ніколи так не вчинила. Люди, які знають мою історію, починаючи з 2017 і раніше, бачили мій шлях і особливо хто знає мене, як людину, розуміє, що я на таке навіть не здатна. Навіть на таку думку,
– наголосила виконавиця.
Інтерв'ю з Jerry Heil: дивіться відео онлайн
Що Кажанна казала про співпрацю з NOVA MUSIC?
- Співачка заявила, що за роки співпраці з NOVA MUSIC зазнала моральних травм та стикнулася з токсичною атмосферою.
- За її словами, лейбл проявляв байдужість до її емоційного стану, піклуючись про власну репутацію.
- Кажанна також зазначала, що мала "рабський контракт", а ще їй затримували виплати.
- Вона додала, що виконувала більшість завдань самостійно, однак її дохід не відповідав вкладеним зусиллям.
- Зрештою, як відомо, компанії та артистці вдалося врегулювати конфлікт.