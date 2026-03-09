Скандал довкола будинку Остапчука: Христина Горняк розкрила деталі поділу майна після розлучення

У шлюбі нотаріусині Христини Горняк та шоумена Володимира Остапчука єдиним спільно нажитим майном став будинок у передмісті Києва. Саме навколо цього житла й після розлучення не раз виникали публічні суперечки – зокрема між колишньою та нинішньою дружиною телеведучого.

Христина Горняк детально розповіла історію придбання та поділу цього будинку після розлучення. Про це вона згадала в інтерв'ю для ютуб-каналу Аліни Доротюк.

Так, за словами Горняк, під час стосунків з Остапчуком пара певний час жила на орендованих квартирах, тому згодом вирішила придбати власне житло. Після пошуків і перегляду різних ділянок вони зупинилися на двоповерховому будинку в елітному котеджному містечку "Золоче Прованс" у селищі Вишеньки під Києвом. Будинок вирішили будувати, однак повної суми на той момент у пари не було, тож вони внесли перший платіж і оформили розтермінування. Земельну ділянку формально записали на Володимира Остапчука, однак, як пояснила Христина, вона офіційно надала згоду, де зазначалося, що кошти на придбання є спільними.

Ми оформляли його титульно на Володимира. Він був у договорі купівлі-продажу земельної ділянки як сторона, але я давала згоду, де написано, що вартість, яка витрачається на придбання цього майна, є спільними коштами подружжя. І він це бачив. І якби це було не так, він би оформив цей будинок на своїх батьків,

– розповіла Горняк.

Перший внесок за житло становив 50 тисяч доларів. За словами нотаріусині, частину коштів вона внесла зі своїх заощаджень.

В нас було 50 тисяч на перший внесок – це мої гроші та Володимира гроші. Мої – 20 тисяч. Я продавала свою першу машину, десь заробила, десь відкладала, у мене є батьки. Ніхто мені не позичав тоді,

– додала жінка.

Також Горняк зазначила, що під час стосунків закривала значну частину побутових витрат – оплачувала продукти, паркінг і комунальні послуги. За її словами, будинок вони будували разом і виплачували його у розтермінування. У жовтні 2022 року Володимир Остапчук та Христина Горняк офіційно розлучилося. Після розриву стосунків вони тривалий час не могли дійти згоди щодо поділу нерухомості. Зрештою, у березні 2025 року Володимир Остапчук і Христина Горняк змогли врегулювати майнове питання. Сторони досягли компромісу та уклали договір про поділ спільного майна.

Я найняла адвоката, він найняв адвоката. Вони домовилися і відповідно до закону та совісті поділили цей будинок,

– пояснила Горняк.

З огляду на це, після продажу житла отримані кошти мають бути розподілені навпіл. Будинок оцінили у 190 тисяч доларів. Горняк пояснила, що не погоджується продавати його дешевше, оскільки після сплати податків й інших витрат її частка суттєво зменшиться.

Я сказала, що це моя крайня ціна. Я маю ще податки, позаяк зараз тільки виділена моя частка на папері. Три роки я ще буду мати податки, плюс рієлторські 5%, плюс 10 тисяч доларів на Збройні сили України (раніше Христина Горняк поставила умову Остапчукам, що після продажу будинку по 10 тисяч доларів вони віддають на збір для ЗСУ, – 24 Канал). І по фіналу я отримаю не таку велику частину. У Володимира податків немає, тому що його частка зафіксована давно,

– зазначила Христина.

Перший потенційний покупець пропонував за будинок 160 доларів, однак Горняк вирішила не поспішати з продажем.

Є такий варіант, я не можу стверджувати, що мені хотіли сказати, що цей будинок продано за 160 тисяч доларів, а насправді продати його за 190. А ще мені сказали, що нотаріуса я не зможу обирати. Тому я так відчула, що це щось не те,

– зазначила Горняк.

Згодом ситуацію ускладнив російський обстріл – у котеджному містечку стався приліт, унаслідок чого будинок постраждав. За словами Христини, наразі комунікації з Володимиром Остапчуком та його нинішньою дружиною Катериною практично немає. Свою частку вони планують переоформити на близьких родичів і не збираються займатися відновленням житла. Наразі головна мета Горняк – продати будинок за вигідною ціною.

Інтерв'ю з Христиною Горняк: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Христини Горняк та Володимира Остапчука?