Скандал довкола будинку Остапчука: Христина Горняк розкрила деталі поділу майна після розлучення
- Єдиним спільним майном Христини Горняк та Володимира Остапчука був будинок у передмісті Києва, навколо якого виникли публічні суперечки після розлучення.
- Після тривалих переговорів у березні 2025 року Горняк та Остапчук досягли компромісу щодо поділу будинку, який оцінили у 190 тисяч доларів, і домовилися про розподіл отриманих від продажу коштів навпіл.
У шлюбі нотаріусині Христини Горняк та шоумена Володимира Остапчука єдиним спільно нажитим майном став будинок у передмісті Києва. Саме навколо цього житла й після розлучення не раз виникали публічні суперечки – зокрема між колишньою та нинішньою дружиною телеведучого.
Христина Горняк детально розповіла історію придбання та поділу цього будинку після розлучення. Про це вона згадала в інтерв'ю для ютуб-каналу Аліни Доротюк.
Так, за словами Горняк, під час стосунків з Остапчуком пара певний час жила на орендованих квартирах, тому згодом вирішила придбати власне житло. Після пошуків і перегляду різних ділянок вони зупинилися на двоповерховому будинку в елітному котеджному містечку "Золоче Прованс" у селищі Вишеньки під Києвом. Будинок вирішили будувати, однак повної суми на той момент у пари не було, тож вони внесли перший платіж і оформили розтермінування. Земельну ділянку формально записали на Володимира Остапчука, однак, як пояснила Христина, вона офіційно надала згоду, де зазначалося, що кошти на придбання є спільними.
Ми оформляли його титульно на Володимира. Він був у договорі купівлі-продажу земельної ділянки як сторона, але я давала згоду, де написано, що вартість, яка витрачається на придбання цього майна, є спільними коштами подружжя. І він це бачив. І якби це було не так, він би оформив цей будинок на своїх батьків,
– розповіла Горняк.
Перший внесок за житло становив 50 тисяч доларів. За словами нотаріусині, частину коштів вона внесла зі своїх заощаджень.
В нас було 50 тисяч на перший внесок – це мої гроші та Володимира гроші. Мої – 20 тисяч. Я продавала свою першу машину, десь заробила, десь відкладала, у мене є батьки. Ніхто мені не позичав тоді,
– додала жінка.
Також Горняк зазначила, що під час стосунків закривала значну частину побутових витрат – оплачувала продукти, паркінг і комунальні послуги. За її словами, будинок вони будували разом і виплачували його у розтермінування. У жовтні 2022 року Володимир Остапчук та Христина Горняк офіційно розлучилося. Після розриву стосунків вони тривалий час не могли дійти згоди щодо поділу нерухомості. Зрештою, у березні 2025 року Володимир Остапчук і Христина Горняк змогли врегулювати майнове питання. Сторони досягли компромісу та уклали договір про поділ спільного майна.
Я найняла адвоката, він найняв адвоката. Вони домовилися і відповідно до закону та совісті поділили цей будинок,
– пояснила Горняк.
З огляду на це, після продажу житла отримані кошти мають бути розподілені навпіл. Будинок оцінили у 190 тисяч доларів. Горняк пояснила, що не погоджується продавати його дешевше, оскільки після сплати податків й інших витрат її частка суттєво зменшиться.
Я сказала, що це моя крайня ціна. Я маю ще податки, позаяк зараз тільки виділена моя частка на папері. Три роки я ще буду мати податки, плюс рієлторські 5%, плюс 10 тисяч доларів на Збройні сили України (раніше Христина Горняк поставила умову Остапчукам, що після продажу будинку по 10 тисяч доларів вони віддають на збір для ЗСУ, – 24 Канал). І по фіналу я отримаю не таку велику частину. У Володимира податків немає, тому що його частка зафіксована давно,
– зазначила Христина.
Перший потенційний покупець пропонував за будинок 160 доларів, однак Горняк вирішила не поспішати з продажем.
Є такий варіант, я не можу стверджувати, що мені хотіли сказати, що цей будинок продано за 160 тисяч доларів, а насправді продати його за 190. А ще мені сказали, що нотаріуса я не зможу обирати. Тому я так відчула, що це щось не те,
– зазначила Горняк.
Згодом ситуацію ускладнив російський обстріл – у котеджному містечку стався приліт, унаслідок чого будинок постраждав. За словами Христини, наразі комунікації з Володимиром Остапчуком та його нинішньою дружиною Катериною практично немає. Свою частку вони планують переоформити на близьких родичів і не збираються займатися відновленням житла. Наразі головна мета Горняк – продати будинок за вигідною ціною.
Інтерв'ю з Христиною Горняк: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Христини Горняк та Володимира Остапчука?
- Майбутнє подружжя познайомилося у серпні 2019 року. Це сталося на весіллі друзів Горняк в Італії, де Остапчук працював ведучим. На той момент Володимир ще перебував у шлюбі з Оленою Войченко. Як розповідала Христина, їхнє спілкування почалося вже після того, як шоумен роз'їхався зі своєю першою дружиною. Офіційно їхній шлюб було розірвано 6 березня 2020 року.
- Пропозицію руки та серця Володимир зробив Христині через рік після знайомства – у серпні 2020 року під час поїздки до Стамбула. До цього пара вже рік жила разом. Весілля Остапчука та Горняк відбулося у жовтні 2020 року.
- У жовтні 2022 року подружжя офіційно розлучилося. Христина пояснювала, що однією з причин розриву стала агресивна поведінка Володимира після вживання алкоголю.
- Нині Володимир Остапчук перебуває у шлюбі з Катериною Полтавською. Пара почала зустрічатися у 2022 році, а 4 жовтня 2025 року вони відзначили третю річницю своїх стосунків. Подружжя виховує спільного сина Тимофія.