Після скандальної співпраці: Єва Коршик розкритикувала бренд BAZHANE

Єва Коршик висловилася про скандал з брендом BAZHANE, який розгорівся восени. Тоді гонорар зі співпраці блогерка передала на допомогу армії.

Подробицями про співпрацю з BAZHANE Коршик поділилась у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Єва Коршик заявила, що співпраця з брендом BAZHANE закінчилась не так, як планувалося. Блогерка зазначила, що вони знали про її скандальне фото на фоні прапора так званої самопроголошеної "ЛНР".

Великий бренд, зазвичай, коли робить колаборацію з інфлуенсером, вивчає інформацію і ризикові ситуації,

– додала Коршик.

Коршик пригадала, що до скандалу все було добре. Протягом чотирьох місяців вони розробляли колекцію, пізніше почали готуватися до презентації, яка зрештою пройшла успішно.

Коли люди почали висловлювати своє обурення з приводу співпраці Єви з BAZHANE в Threads, блогерка одразу написала команді бренду. Вони планували спільно прокоментувати скандал, проте згодом у BAZHANE передумали робити заяву.

Ми хотіли запропонувати їм декілька варіантів, тому що розуміли, якого обсягу набув хейт. Перше – увесь прибуток з продажу колекції задонатити на потреби наших військових. Друге – зняти колекцію, я цей варіант не дуже поділяла, тому що це не чесно стосовно людей, які працювали,

– зазначила Єва.

За словами блогерки, бренд відмовився зідзвонюватися з нею та командою і заявив, що просто опублікує допис, в якому повідомить, що знімає з продажу колекцію з Коршик.

Потім повертаються через декілька годин з пропозицією зідзвонитися. Ми пропонували це зробити до гарячих рішень. Тому що в той момент підтримка була в мій бік. Я думаю, що вони цього не очікували. Ми відмовилися від цього дзвінку, адже не бачили сенсу. Але потім я зрозуміла, що хотіла б все ж таки зідзвонитися, бо мені дуже боляче від того, що бренд ось так вчинив,

– пояснила блогерка.

Коршик заявила, що бренд вчинив лицемірно, оскільки добре ставився до неї, а після скандалу "відхрестився". Згодом блогерка пішла в BAZHANE і висловила свою думку.

Мені було дуже неприємно. Я відчула зраду. Коли ви працюєте над чимось спільним, а потім від тебе відсторонюються. Вони попросили вибачення – це було важливо для мене почути,

– розповіла вона.

Єва вважає, що бренд не показав свою позицію, а хотів всидіти на двох стільцях.

Ви – бренд, який не має ні яєць, ні характеру. Великий бренд повинен бути з позицією. Вона не повинна бути така, як у мене. Ви як бренд повинні її висловити, а не втікати, відписуватися, видаляти фотки, закривати коментарі й не виходити на зв'язок. Це зрада,

– заявила Коршик.

Інтерв'ю з Євою Коршик: дивіться відео онлайн

Що відомо про скандал?