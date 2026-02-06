Гастролі в Росії, дискваліфікації та збої у голосуванні: які скандали були на Нацвідборах

Національний відбір на Євробачення в Україні вже давно виходить за межі суто музичного конкурсу. Щороку він стає майданчиком для гострих дискусій, де переплітаються шоу-бізнес, політика, війна, громадянська позиція артистів і очікування суспільства.

Скандали навколо Нацвідбору виникають регулярно – і майже завжди мають спільні причини: гастролі або співпраця з Росією, невизнання територіальної цілісності України, порушення правил конкурсу або технічні проблеми під час голосування. Деякі з цих історій не лише змінили результати відбору, а й вплинули на рішення України щодо участі в самому Євробаченні. Детальніше – далі у матеріалі 24 Каналу.

Valeriya Force і Нацвідбір-2026: підозри у співпраці з росіянином

Найсвіжіший скандал розгорівся під час Нацвідбору на Євробачення-2026. Одну з фіналісток Valeriya Force запідозрили у співпраці з російським звукорежисером D.Woo, який працював з артистами, що публічно підтримують війну проти України.

Інформація почала ширитися після того, як у соцмережах з'явилися докази можливого професійного контакту артистки з росіянином уже після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, йшлося про згадки її музики в його публікаціях та старі псевдоніми, під якими він нібито з нею співпрацював.

Сама Valeriya Force публічно ситуацію не коментувала, водночас журналісти звернулися за поясненнями до її команди та Суспільного. Скандал вкотре актуалізував питання: чи може артист, який претендує представляти Україну, мати будь-які професійні зв'язки з представниками країни-агресорки.



Valeriya Force могла співпрацювати з росіянином / Скриншот з телеграму Богдана Беспалова

ENLEO і Нацвідбір-2025: скандал через російську музику

У 2025 році хвилю критики викликав учасник ENLEO. Причиною стала його заява про те, що він продовжує слухати російську музику. Формально це не порушувало правил Нацвідбору, однак у суспільстві така позиція викликала різко негативну реакцію.

Після років повномасштабної війни питання культурного бойкоту Росії стало принциповим для багатьох українців. Тому навіть особисті музичні вподобання артиста були сприйняті як сигнал про цінності, які він транслює.

Збої в Дії під час Нацвідбору-2024

У 2024 році головний скандал Нацвідбору був пов'язаний не з артистами, а з технічними проблемами голосування. Українці обирали переможця через застосунок Дія, однак система не витримала навантаження.

Через рекордну кількість користувачів застосунок працював із перебоями, а оголошення результатів довелося відкласти. Голосування продовжили майже на добу. За офіційними даними, участь у ньому взяли понад 1,1 мільйона українців – у рази більше, ніж у попередні роки.

Хоча організатори наголосили, що прозорість результатів не постраждала, скандал знову поставив під сумнів технічну готовність цифрових інструментів до таких масштабних подій.

Аліна Паш і Нацвідбір-2022: перемога, що завершилася дискваліфікацією

Один із найболючіших скандалів останніх років стався у 2022 році. Перемогу на Нацвідборі здобула Аліна Паш, однак невдовзі після фіналу з'ясувалося, що вона могла надати підроблені документи про законний перетин кордону під час поїздки до анексованого Криму.

Ситуацію ускладнила й плутанина з балами під час оголошення результатів – тоді глядачі не могли бачити повний підрахунок голосів. Після перевірки Суспільне ухвалило рішення дискваліфікувати артистку.

Право представляти Україну передали Kalush Orchestra, які згодом здобули перемогу на Євробаченні-2022. Цей випадок став прикладом того, як скандал може кардинально змінити долю конкурсу.

LAUD і порушення правил Нацвідбору

Того ж 2022 року зі змагання зняли артиста LAUD. Причина – грубе порушення правил: конкурсна пісня була оприлюднена до офіційно дозволеного терміну. Організатори підкреслили, що правила є однаковими для всіх, а їх недотримання автоматично тягне за собою дискваліфікацію – незалежно від імені чи досвіду артиста.

MARUV і Нацвідбір-2019: скандал, що залишив Україну без Євробачення

У 2019 році Україна опинилася в безпрецедентній ситуації. Переможницею Нацвідбору стала MARUV, однак вона відмовилася підписувати контракт із НСТУ через умови, що передбачали відмову від гастролей у Росії та передачу прав на пісню.

Після цього від участі відмовилися й інші фіналісти – Freedom Jazz, KAZKA та Brunettes Shoot Blondes. У результаті Україна вперше за багато років не поїхала на Євробачення, а сам Нацвідбір назвали одним із найскандальніших в історії.

TAYANNA і підозри у фонограмі

Ще один резонансний момент стався під час Нацвідбору-2018. Член журі Андрій Данилко публічно заявив, що має підозри щодо використання фонограми у виступі TAYANNA.

Інцидент переріс у емоційну суперечку просто на сцені. Співачка заспівала частину композиції без музики та довела, що виконувала пісню наживо. Хоча скандал було залагоджено, цей момент надовго запам'ятався глядачам.

AGHIAZMA: обнулення голосів і звинувачення організаторів

Під час Нацвідбору-2017 гучний скандал спалахнув навколо гурту AGHIAZMA. Епатажний колектив привернув увагу глядачів яскравим образом і нестандартним номером. Утім, шлях до успіху для музикантів виявився затьмареним гучним скандалом.

Тоді телеканал СТБ заявив, що гурт нібито намагався скористатися технологіями накрутки голосів, у зв'язку з чим організатори ухвалили рішення анулювати результати голосування за колектив.

Після цього правила онлайн-голосування для учасників Нацвідбору на Євробачення-2017 посилили, однак технічні проблеми повністю усунути так і не вдалося. У певний момент СТБ навіть був змушений тимчасово призупинити голосування, поки всі збої не вдалося ліквідувати.

"Ґринджоли" та політична пісня на Євробаченні-2005

Перший великий скандал у хронології пов'язаний із гуртом "Ґринджоли", який представляв Україну у 2005 році. Пісню "Разом нас багато, нас не подолати" розцінили як політичну, що суперечило правилам конкурсу. Учасникам запропонували змінити слова або виступити з іншою піснею. У результаті вони таки виконали на міжнародній сцені "Разом нас багато" англійською мовою, але куплет залишили українською. На конкурсі українцям тоді вдалося зайняти 19-те місце.

