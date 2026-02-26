У моїх стосунках був викидень, – відомий ведучий відверто розповів про втрату дитини
- Слава Дьомін поділився, що його кохана пережила викидень, але не уточнив деталі.
- Ведучий розповів про свою підтримку коханої в цей складний період.
Слава Дьомін відверто розповів про втрату дитини. У коханої ведучого стався викидень.
Про це Дьомін повідомив в інтерв'ю Єві Коршик. Проте він не уточнив, коли саме сталося горе, та не назвав ім'я жінки.
Я знаю, що таке, коли дівчина втрачає дитину. У моїх стосунках був викидень,
– поділився Слава Дьомін.
Ведучий зазначив, що розуміє, що відчувають чоловіки, чиї кохані втратили дитину. Дьомін усвідомлював, яка відповідальність лежить на його плечах, що він повинен тримати все під контролем.
Коли плаче твоя кохана людина… Ні, не так. Коли вона тобі дзвонить в істериці й каже, що тільки що сталося. Перша твоя реакція – не впадати в розпач, а акумулювати всі сили для того, щоб зробити так, щоб твоя кохана людина це якомога легше перенесла,
– додав він.
Слава зізнався, що підтримував кохану, не показував свої сльози, хоча хотілося плакати.
На жаль, я не пам'ятаю свої відчуття, коли дізнався, що вона вагітна. Відчуття втрати дитини досі перекривають усі інші відчуття,
– зазначив ведучий.
Інтерв'ю зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Слави Дьоміна?
Слава Дьомін 13 років перебував у шлюбі з Ксенією Міщенко. Вони виховують спільного сина Влада. Ведучий оголосив про розрив з дружиною у 2021 році. Ексзакохані залишились у хороших стосунках і досі не розлучились офіційно.
"Коли побут з'їдає стосунки й ці стосунки стають токсичними, їх треба закінчувати. Так сталося й у нас. Стало мало романтики та спілкування. Все переросло у спільне проживання, а не у стосунки", – пояснював Дьомін.
У 2024 році мережею ширилися чутки, що в Дьоміна роман з Ксенією Мішиною, адже вони проводили багато часу разом. Пізніше ведучий зізнався, що хотів побудувати серйозні стосунки з акторкою, але нічого не вийшло.
Зараз Слава віддає перевагу вільним стосункам.