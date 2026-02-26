Про це Дьомін повідомив в інтерв'ю Єві Коршик. Проте він не уточнив, коли саме сталося горе, та не назвав ім'я жінки.

Теж цікаво Я за вільні стосунки, – український ведучий здивував заявою про особисте життя

Я знаю, що таке, коли дівчина втрачає дитину. У моїх стосунках був викидень,

– поділився Слава Дьомін.

Ведучий зазначив, що розуміє, що відчувають чоловіки, чиї кохані втратили дитину. Дьомін усвідомлював, яка відповідальність лежить на його плечах, що він повинен тримати все під контролем.

Коли плаче твоя кохана людина… Ні, не так. Коли вона тобі дзвонить в істериці й каже, що тільки що сталося. Перша твоя реакція – не впадати в розпач, а акумулювати всі сили для того, щоб зробити так, щоб твоя кохана людина це якомога легше перенесла,

– додав він.

Слава зізнався, що підтримував кохану, не показував свої сльози, хоча хотілося плакати.

На жаль, я не пам'ятаю свої відчуття, коли дізнався, що вона вагітна. Відчуття втрати дитини досі перекривають усі інші відчуття,

– зазначив ведучий.

Інтерв'ю зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Слави Дьоміна?